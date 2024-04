Se i malesseri dei giorni scorsi avevano aperto un piccolo spiraglio di speranza ai sogni di gloria di Alessandro Delbianco e Luca Bernardi, Michele Pirro ha ribadito con i fatti che sarà ancora una volta il pilota da battere al termine del primo week-end stagionale del CIV Superbike 2024. A fronte della carta d’identità, con o senza influenza. Il pluricampione italiano ha sbancato Misano con una perentoria doppietta, raggiungendo quota 67 successi nella top class tricolore. Dopo gli “assist” serviti dai 2 diretti avversari in Gara 1, nella successiva Gara 2 ha avuto vita meno facile, dovendo tenere a bada un incontenibile Delbianco su DMR Yamaha (QUI la cronaca). In una riproposizione dei numerosi duelli andati in scena nel biennio 2021-22, il portacolori Barni Spark Racing Ducati ha avuto la meglio complice anche una sbavatura di DB52 al Tramonto a 4 giri dal termine.

Bis di Michele Pirro a Misano

“Sono molto contento. Fisicamente per fortuna stavo bene, sono riuscito ad impostare un ritmo migliore rispetto a Gara 1. Ieri le scivolate di Bernardi prima e Delbianco poi mi avevano agevolato il compito. Oggi invece, con entrambi alle mie spalle, son dovuto andare più forte. Ho tenuto il passo del ’35 alto-’36 basso dall’inizio alla fine, ma Delbianco non aveva intenzione di mollare. Guidare così comunque mi dà gusto e mi diverte”.

Ritmo forsennato

“Mantenere un passo del genere a Misano, per 16 giri, in queste condizioni, penso che sia qualcosa davvero di alto livello. Ringrazio la squadra perché mi hanno supportato in ogni momento nonostante i miei piccoli problemi di salute. Quello di oggi è stato il primo giorno in cui mi sono alzato senza febbre e spossatezza”.

Rincorsa al decimo titolo

Con questi 50 punti, il tester Ducati MotoGP si presenterà al prossimo appuntamento di Vallelunga di fine maggio con 17 lunghezze di margine sul più diretto inseguitore (Samuele Cavalieri, oggi 4°). Un primo piccolo passo verso la personale decima corona tricolore: “Non è facile trovare di anno in anno le motivazioni per raggiungere determinati risultati, ci metto sempre tutto me stesso. Il supporto della mia famiglia, da mia figlia Ginevra e dei tifosi mi danno una carica ulteriore. Quest’anno viaggerò per i 39 anni, ma questi ragazzi (in riferimento a Delbianco e Bernardi; ndr) mi fanno venire il collo lungo!”.

Photo credit: Cristopher Ponso