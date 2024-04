CIV SBK Gara 2: Michele Pirro imbattibile, è doppietta a Misano

Dopo il trionfo di Gara 1, Michele Pirro cala il bis. Solo Alessandro Delbianco prova ad insidiarlo, ma non c’è storia: basta una sbavatura dell’alfiere DMR Yamaha per permettere al pluricampione italiano di prendere il largo. Doppietta a Misano e leadership in campionato, non poteva esserci partenza migliore per l’assalto al CIV Superbike 2024. Delbianco come detto ci prova a lungo, ma alla fine si deve ‘accontentare’ del 2° posto, conscio del fatto che manca ancora qualcosina per insidiare davvero Pirro. Podio completato da Luca Bernardi, dopo la caduta nella corsa di ieri arriva un risultato solido per il sammarinese di Aprilia. Primo round in archivio, appuntamento tra circa un mese a Vallelunga, ma ecco di seguito resoconto e classifiche dopo la domenica a Misano.

CIV SBK Gara 2, la cronaca

Una corsa che si stabilizza in pochi giri. Lo scatto vincente è quello di Pirro, che si piazza al comando davanti al poleman Bernardi e a Delbianco, due piloti a caccia del pronto riscatto dopo i prematuri incidenti in Gara 1. Il pilota DMR Yamaha però ci mette poco a prendersi il secondo posto, componendo assieme all’alfiere Barni Ducati un tandem in fuga. Peccato per un errore negli ultimi giri, sufficiente per permettere a Pirro di scappare e non farsi più riprendere. Doppia vittoria e leadership del campionato per cominciare la stagione per lasciare Misano col sorriso.

La griglia CIV SBK si sgrana presto: Bernardi (Nuova M2 Aprilia) e Mercandelli (Broncos Ducati) rimangono a lungo insieme, finché il sammarinese non prende il largo blindando il podio. Per il ducatista invece la gara finirà al penultimo giro con una scivolata nella ghiaia della curva 11. Dietro di loro troviamo Cavalieri (Nuova M2 Aprilia), autore di una solida gara, ma soprattutto Saltarelli (TCF Racing Honda) e Gabellini (SLP BMW), accesi protagonisti di quella che alla fine è stata l’unica battaglia vista in questa corsa. Alla fine avrà la meglio Saltarelli, 5° alla bandiera a scacchi e ancora una volta miglior pilota Honda sia in gara che nella generale SBK.

Luca Vitali (Improve Honda), reduce da una Gara 1 segnata da problemi tecnici ed in condizioni fisiche non perfette per una precedente caduta, taglierà il traguardo in 7^ posizione. Vedono la bandiera a scacchi anche Sconza (SLP BMW) e Kevin Manfredi (Penta Motorsport Suzuki), ieri fermati da problemi tecnici, davanti a Ferroni (Black Sheep Honda), Russo (DMR Yamaha) e Zinni (BMW, Bike e Motor Racing). Non sono mancate alcune cadute: oltre al citato Mercandelli, al terzo giro Ioverno (322 Racing BMW) scivola alla curva 10, dopo 11 giri nuova caduta di Butti (Barni Ducati), che riesce però a ripartire ed a completare la sua corsa, prendendosi i primi punti del 2024.

La classifica di Gara 2

CIV SBK, la classifica generale

1. Michele Pirro – 50 punti

2. Samuele Cavalieri – 33 punti

3. Alessandro Delbianco – 29 punti

4. Lorenzo Gabellini – 23 punti

5. Simone Saltarelli – 22 punti

6. Luca Vitali – 19 punti

7. Luca Bernardi – 16 punti

8. Roberto Mercandelli – 16 punti

9. Riccardo Russo – 13 punti

10. Flavio Ferroni – 13 punti

11. Gianluca Sconza – 12 punti

12. Daniele Zinni – 9 punti

13. Kevin Manfredi – 7 punti

14. Jarno Ioverno – 6 punti

15. Alberto Butti – 3 punti

Foto credits: Salvatore Annarumma