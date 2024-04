Podio Ducati, Aprilia, Ducati, con Michele Pirro in particolare che inizia il 2024 con una vittoria. Questo il verdetto alla fine di Gara 1, con l’alfiere Barni Ducati che mette a referto la 66^ vittoria SBK, il 76° centro tricolore (a 20 anni di distanza dal primo in 125, anno 2004). Un trionfo in solitaria dopo due colpi di scena non da poco. L’incidente di Luca Bernardi, poleman e leader iniziale della corsa, e quello di Alessandro Delbianco poco dopo lasciano via libera al pluricampione italiano. Più indietro non manca una bella battaglia per le restanti posizioni del podio, con Samuele Cavalieri che infine porta Aprilia in P2 e Roberto Mercandelli che invece piazza un’altra Rossa in top 3. Domenica alle 14.30 tocca a Gara 2 per l’ultimo atto del weekend CIV Superbike a Misano, ecco intanto resoconto e classifica finale.

Gara 1 CIV SBK, la cronaca

Ottimo scatto del trio della prima fila, con Bernardi subito al comando e Pirro che ha la meglio su Delbianco, portandosi così in seconda posizione. Ma il colpo di scena al vertice ci mette poco ad arrivare: tre giri e Bernardi è a terra, un highside alla Rio 2! Che peccato per il sammarinese, che si era appena preso la prima pole position con Aprilia… Passa in testa Pirro, con un agguerrito Delbianco a ruota, ma il pilota DMR Yamaha non rimarrà lì a lungo: una caduta alla curva 2 compromette la sua corsa e lascia via libera all’alfiere Barni Ducati, in fuga senza più rivali.

Più accesa invece la battaglia per i restanti gradini del podio. Inizialmente è un quintetto compatto, ma la situazione cambia giro dopo giro. Vitali e Cavalieri vanno via, finché il pilota Nuova M2 Aprilia non ha la meglio per il secondo posto. L’alfiere Improve Honda invece perde terreno e ha la peggio anche contro il terzetto inseguitore. Saltarelli (TCF Racing Honda), Mercandelli (Broncos Ducati) e Gabellini (SLP BMW) si contendono a lungo la terza piazza sul podio, finché il secondo non riesce a guadagnare quel secondo utile per blindare la top 3.

Alberto Butti è partito con un Long Lap da scontare per un rientro in pista non corretto dopo un problema tecnico accusato nella giornata di ieri. Sanzione che poi raddoppia per non averla scontata nei tempi previsti, ma c’è il rientro prematuro al box. Sfortunato Kevin Manfredi, ritiratosi per un problema tecnico prima del via.

La classifica di Gara 1

Photo credit: Dani Guazzetti