MotoGP, Fabio Quartararo: super stipendio per restare in Yamaha

Aprilia? Honda? No, Yamaha. Fabio Quartararo ha deciso di dare ancora fiducia alla casa di Iwata e di firmare un nuovo contratto con scadenza 2026. Nonostante abbia sottolineato che la M1 è ancora molto lontana dall’essere vincente e i rumors su un possibile addio, il campione MotoGP 2021 ha fatto una scelta di continuità.

MotoGP, Yamaha ha convinto Quartararo

In parte è stata una sorpresa, soprattutto la tempistica, perché ci si aspettava che Quartararo si prendesse un po’ più di tempo per valutare e decidere. Evidentemente, Yamaha ha messo sul tavolo argomenti così convincenti da spingerlo a firmare già ora. Ovviamente, è facile pensare che i tanti soldi offerti abbiano avuto un impatto importante sulla scelta.

L’inizio di stagione del team non è stato particolarmente brillante e non sono mancate alcuni commenti negativi da parte del pilota, che negli ultimi anni si è spesso lamentato della sua M1 e anche dell’approccio degli uomini di Iwata. Su quest’ultimo punto, però, c’è stato un netto passo avanti. Infatti, Fabio ha evidenziato più volte che quest’anno la mentalità è cambiata, è più aperta e meno conservatrice. Si è passati a un approccio più europeo, mossa necessaria per ridurre il gap da Ducati, KTM e Aprilia. L’ingaggio di Max Bartolini (“scippato” a Ducati) come nuovo direttore tecnico è stato decisivo, anche se il progetto richiede comunque del tempo per produrre determinati risultati.

Il nuovo stipendio di Fabio

Quartararo si fida della Yamaha e delle garanzie che gli sono state date, è pronto a lavorare sodo nello sviluppo della M1 e ad attendere prima di poter tornare a lottare per le migliori posizioni. Deve accettare di non poter vincere a breve-medio termine, cosa non facile per un pilota che è stato campione MotoGP nel 2021 e vice-campione nel 2022. Vedremo se riuscirà a mantenere il controllo e ad essere paziente.

Intanto, da Iwata gli arriverà un bell’assegno. I colleghi di Motorsport.com rivelano che il nuovo contratto prevede uno stipendio da ben 12 milioni di euro, contro i poco più di 4 che gli avrebbe offerto Aprilia. Qualcuno dice 10, ma in ogni caso Quartararo ha ricevuto un bell’aumento rispetto ai 6-7 milioni previsti dal precedente accordo. Sul piano economico non c’era competizione, Yamaha ha messo sul tavolo una proposta ricchissima. Oltre ad Aprilia, il francese oggi non aveva alternative. Honda è in grande difficoltà, mentre Ducati e KTM hanno altre priorità. Sarebbe stato interessante vederlo in sella alla RS-GP, affrontando così una nuova sfida, però ha preferito continuare con l’attuale team.

Foto: Yamaha MotoGP