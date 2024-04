Nessun cambio per le prossime due stagioni MotoGP. Fabio Quartararo e Yamaha hanno prolungato la collaborazione per un altro biennio, ovvero fino alla stagione 2026. Spazzate via tutte le voci che indicavano la possibilità che l’iridato MotoGP 2021 si stabilisse altrove, il marchio di Iwata mantiene il suo recente campione. Ora è tutto in mano a Yamaha, che deve lavorare sodo per garantire a Quartararo una moto competitiva per poter tornare in alto. Ma i segnali sembrano esserci: una riorganizzazione interna, un maggior budget per lo sviluppo e un più intenso programma di test.

Quartararo-Yamaha avanti insieme

“La sua decisione di ‘rimanere col team blu’ è stata influenzata dal grande impegno di Yamaha nello sviluppo della YZR-M1 per tornare sulla strada del successo.” Così la casa giapponese ha sottolineato la decisione del suo pilota di punta, il cui rinnovo era la mai nascosta priorità. Ora è certa la permanenza del 24enne di Nizza, che ha spiegato così la sua scelta. “Lo scorso inverno Yamaha mi ha dimostrato di avere un nuovo approccio ed una mentalità più aggressiva” ha sottolineato. “In sei anni abbiamo già fatto grandi cose. La strada per tornare a lottare per la vittoria è ancora lunga, ma lavorerò sodo e ho grande fiducia, raggiungeremo il nostro sogno ancora una volta.”

“Già fatti cambi significativi”

“Yamaha non si sta risparmiando per assicurare un futuro luminoso a Fabio” ha poi aggiunto Lin Jarvis, rimarcando come Quartararo l’approccio più aggressivo adottato dalla casa dei tre diapason nello sviluppo della M1. “Abbiamo già fatto cambiamenti significativi nell’organizzazione, inclusi la gestione manageriale, l’ingaggio di esperti, nuove partnership tecniche, un maggior budget per lo sviluppo ed un più intenso programma di test. Cambiamenti che vogliono accelerare il processo per tornare in alto. Fabio l’ha capito e questo gli ha dato la fiducia necessaria per scegliere di rimanere con noi. Ha sempre dato il 100%, può contare sul massimo supporto da parte della squadra e di Yamaha, vogliamo tornare a vincere insieme.”

Foto: Yamaha Racing