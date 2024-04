Tra meno di un’ora scatterà davanti a tutti sullo schieramento di Gara 1 del CIV Superbike al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Luca Bernardi, questa mattina, si è garantito la prima pole della carriera sotto le insegne Nuova M2 Racing Aprilia nel primo appuntamento stagionale. Ricercata e inseguita. In un’infuocata QP2, con la top-6 racchiusa in 7 decimi e la prima fila in appena 174 millesimi (QUI la cronaca), il Campione CIV Supersport 2020 ha avuto ragione di Alessandro Delbianco e Michele Pirro, ribadendo i personali propositi ambiziosi in attesa del (doppio) momento più importante del week-end. Certo, siamo solo in qualifica, ma la sensazione è che si profilerà un osso durissimo nella rincorsa al titolo tricolore, forte dei riferimenti acquisiti nel 2023.

Luca Bernardi prima pole con Aprilia

“Aspettavo da tempo la pole. L’anno scorso, per un motivo o per un altro, non ci ero mai riuscito. Sapevo che gli avversari si sarebbe avvicinati dato che, a quanto pare, sono stato uno dei pochi a montarla già nella qualifica 1. Tuttavia, mi sono trovato a mio agio anche con la VAL35 (specifica soft standard; ndr), tanto da migliorare il crono di ieri. Ho fatto davvero un gran bel giro!”.

Incognita supersoft Dunlop

“Per quanto concerne la nuova VAL33 (supersoft; ndr), purtroppo Dunlop ci fornisce soltanto una gomma posteriore a week-end. E, considerando che dura appena un paio di giri, al momento si fa fatica a sfruttarla a pieno ed a cucirle addosso la moto. Per i piloti più istintivi può rappresentare un vantaggio. Almeno nel time attack dato che in gara non potremo utilizzarla”.

Tra certezze e pressioni

“Di anno in anno ero solito cambiare squadra, ripartendo sempre da capo. Questa si tratterà della mia seconda stagione di fila con Nuova M2 Racing, la mia fiducia sta aumentando e mi sento più rilassato. Se io, Pirro e Delbianco saremo i punti di riferimento del CIV Superbike 2024? Siamo sempre i soliti, eccezion fatta per Zanetti (passato al campionato tedesco IDM; ndr)”.

Photo credit: Dani Guazzetti