MotoGP, Gresini momento d’oro: “Da quando è arrivato Marquez…”

A Jerez de la Frontera Marc Marquez è andato vicinissimo alla sua prima vittoria con la Ducati del team Gresini. Pecco Bagnaia gli ha strozzato l’urlo di gioia, forte di una moto più evoluta e di una più lunga esperienza in sella al prototipo di Borgo Panigale. Ma l’appuntamento del catalano con il gradino più alto del podio sembra solo rimandato, la squadra di Nadia Padovani vuole centrare quanto prima la sesta vittoria in MotoGP, dopo le quattro di Enea Bastianini nel 2022 e quella di Fabio Di Giannantonio nel 2023.

Il podio di Jerez

Al termine della tappa andalusa c’era grande emozione nel box fondato da Fausto Gresini. L’arrivo di Marc Marquez ha sicuramente dato stimoli e fervore all’intero gruppo faentino, era chiaro che il 2024 sarebbe stato un anno particolare. Il direttore commerciale e marketing del Gresini Racing, Carlo Merlini, ha una lunga storia alle spalle, dopo aver vissuto momenti speciali con i vari Kato, Gibernau, Melandri, Simoncelli e più di recente Bastianini. La gara di Jerez ha rispolverato certi momenti storici e lascia intravedere orizzonti rosei. “Questo è un momento emozionante. Alla fine, dopo aver avuto poca fortuna, Marc ha disputato una gara dove ha ottenuto ciò che meritava, un podio entusiasmante, con il suo consueto stile di guida. Continuiamo così per la prossima gara“.

Marc vicino alla prima vittoria con Ducati

Dopo aver preso le misure alla Ducati GP23 in Qatar dove ha ottenuto un 4° posto, Marc Marquez ha subito ripreso la strada verso il podio. A Portimao è arrivato 2° nella Sprint, medesimo risultato nella Sprint in Texas (in gara è caduto mentre era al comando), in Andalucia 2° nella gara domenicale. “Spero che arrivi presto la vittoria, perché non gli manca nulla. È veloce e conosce già la moto, penso che la vittoria sia possibile“, ha sottolineato Carlo Merlini ad ‘AS’.

Questione di tempo, in attesa che anche Alex Marquez segua le orme del fratello e fiorisca anche nella classe MotoGP. “I fratelli Marquez vantano dieci titoli mondiali , e da quando Marc è arrivato nella squadra tutto è più emozionante, viviamo un momento molto speciale. Porta molta energia e positività. È fantastico lavorare con lui. La stessa cosa accade con Alex. E posso dire lo stesso di suo padre Julià, che è un grande personaggio. Lavorare con loro è fantastico“.

Il modo migliore per onorare il lavoro svolto da Fausto Gresini, scomparso prematuramente nel febbraio del 2021, prima che la sua squadra approdasse in MotoGP con i suoi tanti sforzi. “Gresini sorriderà ovunque sarà – ha concluso il suo ex braccio destro Carlo Merlini -. Penso che avrà aperto la finestra per ammirare quello che stiamo facendo con la sua squadra“.

Foto Michelin Motorsport