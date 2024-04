MotoGP, Marc Marquez tradito dal freno: “Almeno ero in testa…”

Nel terzo round del campionato MotoGP 2024 Marc Marquez finisce sull’asfalto. Il secondo posto guadagnato nella Sprint del sabato aveva fatto presagire una domenica potenzialmente da incorniciare, ma una serie di problemi tecnici hanno rovinato il weekend del pilota Gresini, caduto nel bel mezzo della gara alla curva 11.

Marquez cade nella sua Austin

Dalla gloria alla polvere, si può riassumere così la domenica di Marc Marquez ad Austin. Era in testa al gruppo, davanti a Pedro Acosta e Jorge Martin, rincorreva la sua ottava vittoria in terra texana, ma improvvisamente ha perso il controllo della sua Ducati Desmosedici GP23. Allo spegnersi dei semafori l’otto volte campione del mondo, scattato dalla prima fila, ha perso solo una posizione a favore di Pecco Bagnaia, ma non ha mollato la presa. All’ultima curva del COTA ha sfregato le gomme del collega di marca Jorge Martin rischiando quasi di cadere in preda alla foga. Abbiamo visto il miglior Marquez dall’arrivo in Gresini, combattente, coraggioso, spirito da leader, andandosi a prendere il comando della gara all’undicesimo giro. Una gioia fugace svanita in pochissimo tempo, tradito dal freno anteriore della sua Ducati diventato troppo rovente.

Problemi al freno anteriore

Difficile nascondere una certa delusione dopo essere inciampato sul suo tracciati preferito. Doveva essere una giornata di MotoGP ben diversa per Marc Marquez, invece ha dovuto raggiungere anzitempo i box. “A volte succede. Fino a quel momento abbiamo fatto una gara divertente. Soprattutto perché dovevo fare una doppia rimonta. Il feeling era buono, ma avevo molti problemi con il freno anteriore“. Sin dalla partenza era evidente che qualcosa non andasse sulla sua Ducati GP23 targata Gresini. “Alla 11 ho provato a mettermi al comando per vedere se la temperatura del freno anteriore cambiava, ma si è rotta la leva, ho provato a frenare due o tre volte, ma la velocità aumentava. Ho chiuso un po’ e quando ho provato a fermarmi con la moto inclinata sono caduto. Sappiamo dove dobbiamo migliorare, l’importante è che eravamo in lotta per le prime posizioni“.

Marquez guarda a Jerez

Dopo la caduta di Portimao, causata da un contatto con Pecco Bagnaia, ne arriva un’altra ancora più amara per il pluricampione MotoGP. La gioia della prima vittoria con Ducati è rimandata ancora una volta. “L’importante è che siamo stati in progressione in tutte le gare, dal Qatar a Portimao. Questa è stata la prima gara lunga in cui ho lottato per le prime posizioni. Sono caduto sì, ma almeno ero in testa, ecco…“. Insieme alla sua squadra risolveranno subito il problema tecnico e rifinire la sua GP23, per arrivare a Jerez con il coltello fra i denti. “Stiamo andando avanti, tutto ha un perché, non c’è niente che non sappiamo perché sia successo. E questa è la cosa più importante. Io e la squadra andiamo di pari passo e stiamo dimostrando un buon livello“.