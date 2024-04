La Spagna sta dettando legge in MotoGP, e grazie al fantastico Jorge Prado anche il motocross è diventato terreno di caccia. Il campione del Mondo MXGP in carica ha infilato la quarta vittoria assoluta di fila, in altrettanti GP, aggiudicandosi per somma di punti il GP Trentino scaldato all’inverosimile da un pubblico strabordante. A dispetto della scarsa attenzione dei media mainstream, il fuoristrada continua ad essere uno degli sport motoristici più amanti.

Tim Gajser tiene botta

Neanche una vigilia tormentata (18° posizione di ingresso al cancello) ha turbato i sonni di Jorge Prado, che però nelle due manche ha trovato una strenua resistenza. Nella prima ad avere la meglio è stato il francese Romain Febvre (Kawasaki) e anche Tim Gajser, sospinto dal “muro” di tifosi arrivati dalla Slovenia, gli è stato davanti. Nella seconda manche però Jorge Prado ha rimesso le cose a posto, vincendo di forza e approfittando delle sbavature commesse dai due rivali, relegati in quarta e quinta posizione. Per lo spagnolo è il 42° trionfo iridato, l’11° in top class. Gajser però non molla: appena 13 punti il divario nel Mondiale. Prossima sfida il 5 maggio ad Agueda, in Portogallo.

La classifica del GP Trentino MXGP

1. Jorge Prado (ESP, GAS), 45 punti; 2. Romain Febvre (FRA, KAW), 41 p.; 3. Tim Gajser (SLO, HON), 40 p.; 4. Calvin Vlaanderen (NED, YAM), 37 p.; 5. Jeremy Seewer (SUI, KAW), 36 p.; 6. Jeffrey Herlings (NED, KTM), 32 p.; 7. Glenn Coldenhoff (NED, FAN), 27 p.; 8. Valentin Guillod (SUI, HON), 26 p.; 9. Pauls Jonass (LAT, HON), 24 p.; 10. Benoit Paturel (FRA, YAM), 23 p

Classifica Mondiale MXGP dopo quattro GP

. Jorge Prado (ESP, GAS), 219 punti; 2. Tim Gajser (SLO, HON), 206 p.; 3. Romain Febvre (FRA, KAW), 174 p.; 4. Jeffrey Herlings (NED, KTM), 164 p.; 5. Pauls Jonass (LAT, HON), 142 p.; 6. Jeremy Seewer (SUI, KAW), 141 p.; 7. Calvin Vlaanderen (NED, YAM), 131 p.; 8. Glenn Coldenhoff (NED, FAN), 118 p.; 9. Valentin Guillod (SUI, HON), 88 p.; 10. Kevin Horgmo (NOR, HON), 82 p

