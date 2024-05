MotoGP, Davide Brivio: il grande sogno Suzuki nel box americano

Dopo l’addio improvviso della Suzuki dalla griglia della MotoGP, Joan Mir e Alex Rins hanno dovuto seguire le vie del mercato, approdando in Honda nella stagione 2023. Il primo è rimasto in sella alla RC213V, il secondo ha subito fatto le valigie per andare sulla Yamaha del team factory. Nel 2024 il paddock ha riaccolto Davide Brivio dopo la parentesi in Formula 1 e adesso il team manager brianzolo potrebbe riunire il vecchio sogno di Hamamatsu nel box americano della Trackhouse.

Mir e Rins nel mirino Trackhouse

Non è un mistero che Joan Mir sia stufo della situazione in Honda. Dal suo arrivo sotto l’egida dell’Ala dorata ha centrato solo una top-19 ( 5° nel GP d’India 2023) e al termine di questo campionato MotoGP il contratto con HRC giunge al termine. Il campione del mondo non ha intenzione di continuare questa “via Crucis” e potrebbe sacrificarsi alla pari di Marc Marquez, scegliendo una moto più evoluta anche a costo di firmare con una squadra satellite. E tutto sembra indicare che Mir sia destinato alla Trackhouse.

Davide Brivio è arrivato nel box a stelle e strisce all’inizio dell’anno e vuole dare una svolta decisiva al team. Joan Mir potrebbe essere nel mirino del manager lombardo, ritornando così a collaborare dopo la fruttuosa avventura in Suzuki, dove ha centrato il titolo MotoGP nel Mondiale 2020. Ma secondo Sky Sport il progetto di Brivio andrebbe anche oltre, puntando all’altro ex pilota Suzuki, Alex Rins. In alternativa sul taccuino ci sarebbe l’americano Joe Roberts che tanto piacerebbe ai proprietari yankee.

Tutte queste congetture porterebbero ad una vera e propria rivoluzione all’interno del box Trackhouse. Raul Fernández e Miguel Oliveira avrebbero i giorni contati nella squadra satellite dell’Aprilia e trovare una via di uscita non sarà molto facile per entrambi. In questo momento tutto resta sul vago, ma Joan Mir ha la ferma intenzione di chiudere il difficile biennio con Honda e tentare di dare una sterzata alla sua carriera impegnandosi con un altro costruttore.

Foto Trackhouse MotoGP