Motocross MX2: Ferruccio Zanchi salta il GP di Sardegna

Arrivano brutte notizie per quanto riguarda il già ridotto gruppo tricolore schierato nel round Motocross in Sardegna. In MX2 non ci sarà Ferruccio Zanchi, protagonista di un incidente in questi giorni mentre si stava allenando in Croazia assieme al collega MXGP Tim Gajser. L’alfiere HRC, autore di un’ottima partenza di stagione, non ha riportato infortuni, ma col team si è giunti alla scelta di tenerlo precauzionalmente a riposo per questo round per poi recuperarlo per il GP del Trentino della settimana successiva. Il Team HRC sarà al via solamente con Gajser come pilota ufficiale, affiancato dalla new entry Roan van de Moosdijk, che sostituisce Fernandez fresco di operazione al ginocchio lesionato.

Un altro italiano in meno in Motocross

A Riola Sardo quindi ci saranno solamente tre nostri portacolori al via. In MXGP c’è solo Ivo Monticelli, con Guadagnini e Forato a casa infortunati, mentre in MX2 occhi puntati sull’iridato in carica Andrea Adamo e su Andrea Bonacorsi. “Questa settimana mi sentivo molto bene, ma sono caduto abbastanza pesantemente mentre mi allenavo” ha spiegato Ferruccio Zanchi. “Ho già svolto alcuni esami ed assieme alla squadra abbiamo deciso che per me è meglio riposare e saltare questo weekend di gare, trattandosi di una pista piuttosto difficile fisicamente. Non voglio causare altri danni e saltare ulteriori round, speriamo che qualche giorno in più di recupero mi permetta di essere pronto per il GP Trentino.”

Foto: HRC Images