Motocross GP Sardegna: tutti gli orari, una sola gara su Raisport

Dopo Argentina e Spagna, il Mondiale Motocross è diretto in Sardegna. L’apprezzatissima cornice di Riola Sardo sarà la sede del terzo round del campionato 2024, con Jorge Prado saldo al comando in MXGP e Kay De Wolf uomo da battere in MX2. Poca presenza tricolore in questa occasione in top class: c’è il solo Ivo Monticelli a causa del serio infortunio di Alberto Forato e della riabilitazione ancora in corso di Mattia Guadagnini. In MX2 invece sono tre i ragazzi italiani chiamati a ben figurare in Sardegna: su tutti il campione in carica Andrea Adamo, senza dimenticare però le giovani promesse Andrea Bonacorsi e Ferruccio Zanchi. Tra pochi giorni scatta l’azione, di seguito le entry list complete e tutti gli orari dell’appuntamento a Riola Sardo.

GP Sardegna, i nomi dei protagonisti

Le classifiche

MXGP Top 10: 1. Jorge Prado (ESP, GAS), 114 punti; 2. Tim Gajser (SLO, HON), 104 punti; 3. Romain Febvre (FRA, KAW), 92 punti; 4. Jeffrey Herlings (NED, KTM), 77 punti; 5. Pauls Jonass (LAT, HON), 73 punti; 6. Jeremy Seewer (SUI, KAW), 68 punti; 7. Maxime Renaux (FRA, YAM), 63 punti; 8. Calvin Vlaanderen (NED, YAM), 56 punti; 9. Valentin Guillod (SUI, HON) 49 punti; 10. Glenn Coldenhoff (NED, FAN), 49 punti.

MX2 Top 10: 1. Kay de Wolf (NED, HUS), 113 punti; 2. Simon Längenfelder (GER, GAS), 101 punti; 3. Andrea Adamo (ITA, KTM), 82 punti; 4. Lucas Coenen (BEL, HUS), 75 punti; 5. Thibault Benistant (FRA, YAM), 72 punti; 6. Mikkel Haarup (DEN, TRI), 64 punti; 7. Marc-Antoine Rossi (FRA, GAS), 59 punti; 8. Sacha Coenen (BEL, KTM), 53 punti; 9. Camden McLellan (RSA, TRI), 52 punti; 10. Rick Elzinga (NED, YAM), 42 punti.

MXGP Sardegna, tutti gli orari

Diretta integrale garantita come sempre da mxgp-tv.com (in abbonamento). Tre delle quattro gare della domenica saranno visibili anche su Eurosport, mentre Raisport trasmetterà solamente Gara 2 MXGP.

Sabato 6 aprile

10:40 MX2 Free Practice

11:05 MXGP Free Practice

13:40 MX2 Time Practice

14:15 MXGP Time Practice

16:35 MX2 Qualifying Race

17:25 MXGP Qualifying Race

Domenica 7 aprile

10:25 MX2 Warm-up

10:45 MXGP Warm-up

13:15 MX2 Gara 1

14:15 MXGP Gara 1 (diretta su Eurosport 2)

16:10 MX2 Gara 2 (diretta su Eurosport 2)

17:10 MXGP Gara 2 (diretta Eurosport 2 e Raisport)

Foto: mxgp.com