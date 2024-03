Motocross: Alberto Forato, grave infortunio in allenamento

La stagione di Alberto Forato doveva iniziare questo weekend in Spagna, che arrivano bruttissime notizie. Il pilota di Cavaso del Tomba infatti ieri è incappato in un pauroso incidente mentre si stava allenando per l’appuntamento del Mondiale Motocross dei prossimi giorni. Il responso medico parla di ben otto costole fratturate ed un polmone collassato. Dopo i precedenti problemi alla gamba sinistra, con tanto di intervento e quindi riabilitazione che gli avevano impedito di prendere parte al round motocross inaugurale in Argentina, un’altra brutta tegola.

Motocross, la nota della squadra

Una breve comunicazione è arrivata da Standing Construct Honda MXGP, squadra con cui quest’anno Forato è chiamato ad affrontare il Mondiale Motocross. Questo sulla carta, chiaramente ora la priorità è tutt’altro. “Sfortunatamente Alberto Forato è stato protagonista di un grosso incidente mentre si stava preparando per il GP di Spagna. Ha riportato otto costole fratturate ed un polmone collassato. Si trova ora all’ospedale di Herentals [Belgio], dove sta ricevendo le migliori cure. Quando piove, diluvia…” Una breve nota in attesa chiaramente di sapere qualcosa di più. Certo è che non stiamo parlando di lesioni di poco conto per lo sfortunato Alberto Forato, vedremo come si evolverà la situazione nei prossimi giorni.

Foto: Social-Alberto Forato