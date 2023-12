Motocross 2024: le nuove sfide di Forato, Guadagnini e Monticelli

Sono già uscite le entry list provvisorie per la prossima stagione del Mondiale Motocross. Una lista che ci dice che in MXGP ci saranno sempre tre italiani: le conferme sono Alberto Forato e Mattia Guadagnini, in più c’è il ritorno di Ivo Monticelli dopo una stagione fuori dal Mondiale, eccezion fatta per qualche wild card. Si tratta di nuove sfide per tutti i nostri alfieri finora ufficializzati, visto che cambiano colori e moto per tutt’e tre.

Forato con Honda

Stiamo parlando del miglior italiano presente nella classe regina del Mondiale Motocross. Alberto Forato si è tolto le sue belle soddisfazioni in quest’annata appena conclusa, oltre ad un nuovo titolo italiano. Sul palcoscenico internazionale infatti il pilota di Cavaso del Tomba ha conquistato la sua prima pole position in carriera, arrivata tra l’altro proprio nel round casalingo di Maggiora. Sempre lì è arrivato ad un soffio dal primo podio mondiale!

Non sono mancati “intoppi”, come i problemi fisici che l’hanno portato ad un finale inglorioso di stagione. Il solidissimo 3° posto al Motocross delle Nazioni, con lui tra i grandi protagonisti, gli ha però permesso di completare l’anno di gare con il sorriso. Chiuso il 2023, il #303 ha un’altra importante sfida da vivere: addio a KTM ed a SM Action Racing Team Yuasa Battery, l’anno prossimo la moto è Honda e dei colori del team Standing Construct. Una sfida non da poco per Forato, occhi puntati su di lui anche per il 2024.

Guadagnini con Husqvarna

Quello appena concluso sembrava l’anno del salto di qualità per il giovane pilota di Bassano del Grappa, riconfermato con i colori del team ufficiale GASGAS dopo il “debutto in corsa” in MXGP, con risultati già piuttosto interessanti. Quest’anno però la prima dimostrazione della sua continua crescita era arrivata nel GP di Spagna, quando Guadagnini ha conquistato il primo spettacolare podio nella classe regina del Mondiale Motocross. Peccato però che la sua stagione abbia preso troppo presto una brutta piega.

È bastato il GP consecutivo, di scena in Francia, per assistere ad un rovinoso incidente con frattura dell’omero sinistro, all’altezza della spalla. Annata rovinata per il pilota veneto, che in seguito è rientrato per rimettersi in forma anche per il Motocross delle Nazioni. Altra gioia negata da un nuovo infortunio, con Bonacorsi subentrato al suo posto. Guadagnini ha così chiuso mestamente l’anno in GASGAS, l’anno prossimo lo attende la sfida con Nestaan Husqvarna Factory Racing. Nuovi colori ed un nuovo marchio per una stagione di riscatto.

Monticelli con Beta

Il terzo ed ultimo nome finora confermato in classe regina è certo un gradito ritorno. MRT Racing Team Beta, che ha appena salutato Alessandro Lupino, ha dato il benvenuto a Ivo Monticelli in occasione dell’EICMA, evento in cui è stata anche presentata la nuova Beta RX450. Il ritorno sul palcoscenico internazionale del 29enne di Ancona, che quest’anno ha disputato a tempo pieno il campionato britannico con ASA United GASGAS, con qualche sporadica wild card mondiale. Nel 2024 sarà di nuovo nel Mondiale Motocross, ma disputerà anche qualche prova dell’Italiano Prestige.

“Tornare su una moto ufficiale è una grande opportunità che ho colto con entusiasmo” aveva commentato Monticelli nel corso della presentazione ufficiale svolta all’EICMA, prima uscita ufficiale quindi con i colori Beta. “Conosco bene il Team MRT e la loro passione e professionalità, avendo corso con loro diversi anni in passato. Abbiamo un fitto calendario di test che ci aiuterà a settarsi al meglio e raggiungere la condizione ottimale prima degli Internazionali d’Italia e dell’inizio del Mondiale. Non vedo l’ora di salire in sella!”

Motocross, entry list provvisoria per la stagione 2024

Foto: