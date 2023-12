Superbike, Razgatlioglu: “Con BMW per sfidare ancora Bautista”

Toprak Razgatlioglu riuscirà a lottare per il titolo Superbike nel 2024? Se lo domandano in molti, considerando la grande curiosità che ha generato il turco trasferendosi in BMW. La casa tedesca non sta certamente brillando in questi anni, eppure lui ha deciso di sposarne il progetto. Sono in atto tanti cambiamenti e anche questo, oltre a una ricca offerta economica, lo ha convinto a lasciare la Yamaha. Le prime impressioni in sella alla M 1000 RR sono state buone, però è troppo presto per le previsioni.

Superbike, Razgatlioglu e l’addio a Yamaha

Nel 2023 il pilota 27enne ha disputato un grande campionato, riuscendo a tenere aperta la lotta per il Mondiale fino all’ultimo round a Jerez: “A inizio stagione non ero molto forte – ha raccontato a Speedweek – ma poi sono migliorato sempre di più. Ho potuto lottare con Bautista e sono felice di aver tenuto aperto il campionato fino all’ultimo evento. Un anno che mi è piaciuto, anche se il mio obiettivo è sempre vincere. Ho imparato tanto, perché Alvaro è fortissimo e in alcune gare ho dovuto spingermi al limite, cosa che non avevo mai fatto prima. La mia lezione più grande è stata come combattere contro un pilota forte su una moto molto veloce“.

Razgatlioglu ha dato il massimo e a volte è stato anche frenato dalla sfortuna: in Gara 2 a Phillip Island stato steso da Alex Lowes, in Gara 2 a Most la gomma posteriore Pirelli ha ceduto. Un’annata della quale può essere fiero, anche se non è bastata a trattenerlo in Yamaha: “Sono un po’ triste che sia finita, perché abbiamo fatto quattro anni fantastici e mi sentivo bene nella squadra. La Yamaha era come una famiglia per me, anche se a volte ero un po’ arrabbiato per alcune cose“.

Con BMW nuovo assalto a Bautista

Il mancato rinnovo con la casa di Iwata ha sorpreso molti, però Toprak è convinto che con la BMW potrà essere competitivo già nel 2024: “Dobbiamo migliorare. Ho scelto BMW perché voglio lottare ancora con Alvaro. E forse con Jonny, vedremo. Ora ho una moto con più potenza nel motore, credo che vinceremo molte gare. La cosa più importante è poter guidare la moto con il mio stile, come è successo in Yamaha“.

C’è del lavoro da fare, ma il campione Superbike 2021 ha manifestato molta fiducia dopo i primissimi test con la M 1000 RR, nonostante le condizioni non ideali nelle quali li ha svolti. Avverte la presenza di un buon potenziale nella moto e vede anche lo sforzo di BMW per avere successo. Di recente è stato annunciato il nuovo test team ed è una mossa molto importante per il futuro.

Foto: BMW