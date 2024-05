MotoGP, Joan Mir via da Honda per rilanciarsi: “Ho delle opzioni”

Joan Mir si sta impegnando al massimo per il progetto Honda, però al momento i risultati non stanno arrivando ed è complicato avere fiducia per il futuro. La RC213V è molto lontana dall’essere una moto competitiva e sembra che la strada intrapresa per il prototipo 2024 sia sbagliata. La situazione è veramente frustrante per il pilota maiorchino, che vorrebbe lottare per posizioni importanti e che invece deve accontentarsi di fare dei punti, quando non cade.

MotoGP, dove correrà Mir nel 2025?

L’ex rider Suzuki è uno dei tanti che hanno un contratto in scadenza a fine 2024, quindi sta valutando la possibilità di lasciare il team Repsol Honda e di trasferirsi altrove. La stessa Honda può decidere di non intavolare neppure una trattativa per il rinnovo e puntare direttamente su un altro nome per affiancare Luca Marini, che invece ha un accordo valido pure per il 2025.

Difficilmente Mir resterà con HRC, anche se non c’è ancora una situazione ben definita per il suo futuro in MotoGP: “Ho delle opzioni sul tavolo – riporta Crash.net – ma non so cosa voglio fare. Ho ho bisogno di un po’ di tempo per capire e prendere una buona decisione, questa è la realtà.

Difficile accettare la situazione

Joan ha ammesso che è complicato dover accettare di non poter fare i risultati che vorrebbe: “Molto difficile. In quattro anni ho vinto due titoli in tre categorie diverse, quindi significa che sono sempre stato davanti. Ti nutri di buoni risultati, ma ora non ce li hai più e devi motivarti in modo diverso. Le piccole cose, fare una buona gara con il pacchetto che hai, non puoi fare di più. E dare il 100%. Più successo hai avuto in passato, più è difficile capire”.

Il 2023 è stato uno shock per Mir, quest’anno ha un approccio migliore ma comunque la situazione è dura. Per il suo futuro sicuramente ambisce a guidare una moto competitiva. Una Ducati, anche in un team satellite, sarebbe l’ideale. Un’altra possibilità può essere l’Aprilia del team Trackhouse, dove c’è Davide Brivio come team manager. I due hanno lavorato insieme in Suzuki, vincendo il titolo MotoGP 2020, e potrebbero ritrovarsi nella squadra americana.

Foto: Repsol Honda Team