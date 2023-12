Moto3: CIP cambia, ecco Riccardo Rossi per il Mondiale 2024!

Riccardo Rossi non rimane a piedi, anche nel 2024 disputerà il Mondiale Moto3. Di oggi il cambio in corsa in casa CIP-Green Power, che ha ufficializzato l’ingaggio del pilota genovese accanto al rookie Noah Dettwiler. Lorenzo Fellon quindi rimane al momento senza team, da vedere dove correrà (se correrà) nella prossima stagione.

Rossi rimane in Moto3

“Sono felice di aver firmato con il team CIP e di tornare a correre con KTM nel 2024”. Queste le prime parole di Riccardo Rossi, che come detto rimane nel Mondiale Moto3. La sua sorte era incerta dopo l’addio improvviso del team PrustelGP (qui i dettagli), ma ecco per lui una nuova collocazione. “L’anno scorso ho sofferto molto con Honda” ha ammesso Rossi, ex SIC58. “Sono soddisfatto anche delle nuove gomme Pirelli, che ho provato durante i test a Barcellona, è una motivazione in più per me.” Ricordiamo infatti che non ha disputato le prove di fine stagione perché appunto senza squadra.

Non meno soddisfazione da Alain Bronec, a capo del team CIP, che ha ora confermato ufficialmente i nomi dei suoi piloti per il prossimo campionato. Per Fellon non era mai arrivata un’ufficialità, ma sembrava che le due parti avessero trovato un accordo, ora smentito. “Siamo lieti di dare il benvenuto a Riccardo Rossi per la nuova stagione Moto3. È un pilota che ha già messo a referto risultati importanti in questa categoria, noi faremo tutto il possibile per permettergli di progredire. Sono sicuro che potrà regalarci grandi risultati nella prossima stagione.”

Moto3, la nuova entry list

Red Bull KTM Ajo: José Antonio Rueda-Xabi Zurutuza

Red Bull KTM Tech3: Daniel Holgado-Jacob Roulstone

MTA Team: Stefano Nepa–Nicola Carraro

Snipers Team: Matteo Bertelle-David Almansa

GASGAS Aspar Team: David Alonso-Joel Esteban

Leopard Racing: Angel Piqueras-Adrian Fernandez

Liqui Moly Husqvarna Intact GP: Collin Veijer-Tatsuki Suzuki

Honda Team Asia: Taiyo Furusato-Tatchakorn Buasri

BOE Motorsports: David Munoz – Joel Kelso

MT Helmets-MSi: Ivan Ortola – Ryusei Yamanaka

SIC58 Squadra Corse: Luca Lunetta – Filippo Farioli

CIP-Green Power: Noah Dettwiler – Riccardo Rossi

MLav Racing Team: Scott Ogden-Joshua Whatley

Foto: CIP-Green Power