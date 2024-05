Valentino Rossi a caccia del bis a Misano nel GT World Challenge

Valentino Rossi torna al Misano World Circuit per il Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS. Lo scorso anno sul circuito romagnolo ha conquistato il suo primo successo insieme al compagno Maxime Martin in un weekend con oltre 21mila spettatori.

In pista le fuoriserie delle grandi case costruttrici di auto da sogno: McLaren, BMW, Lamborghini, Audi, Ferrari, Porsche, Aston Martin e Mercedes-AMG. In pista anche un beniamino di casa: Mattia Drudi, da quest’anno pilota Aston Martin, che è nato a Riccione e ora vive a San Marino e sarà in coppia con Nicolas Baert.

I biglietti sono acquistabili direttamente in circuito o in prevendita sulla piattaforma TicketOne e sul sito misanocircuit.com. Possibili abbonamenti e i biglietti consentono la libera circolazione fra paddock e le tribune adiacenti alla MWC Square.

Oggi, giovedì 16 maggio, alle 19.00 è in programma un Meet&Greet coi piloti alla Padel Arena di MWC, appena inaugurata all’interno del paddock. Sarà l’occasione per incontrare i protagonisti delle gare in pista, disponibili per autografi e distribuzione poster.

Il programma in pista del weekend si avvierà invece venerdì, quando dalle 9.00 scenderanno in pista le auto del Fanatec GT World Challenge, a seguire la Clio Cup Series, la GT4 European Series, il McLaren Trophy Europe e il Fanatec GT2 European Series.

Sabato prove la mattina e sei gare dal pomeriggio dalle 14.00 fino all’ultima partenza, in notturna alle 21.00 con il Fanatec GT World Challenge (gara 2).

Domenica in pista dalle 9.30 con il Fanatec GT2 European Series alle 16.35 quando chiuderà il weekend la Clio Cup Series.

Festa per Valentino Rossi all’arrivo – Ph Marzio Bondi