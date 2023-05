MXGP: Guadagnini ruggito da podio, il primo italiano post Cairoli

È arrivato il primo atteso guizzo da quand’è approdato in MXGP. Mattia Guadagnini ora sa cosa significa salire sul podio nella massima categoria del Motocross mondiale. Oltre ad essere il primo italiano a podio nella categoria dal 2021, con l’ultimo risultato ottenuto da Tony Cairoli! In Spagna, dopo l’ottimo 4° posto in qualifica, il 21enne di Bassano del Grappa è riuscito ad essere protagonista in entrambe le manche del GP di Spagna ed a prendersi così il primo podio. Guadagnini non si fa mancare un successivo tuffo in piscina per festeggiare un primo strepitoso risultato. Oltre che per rinfrescarsi nel gran caldo spagnolo!

Finalmente Guadagnini

È giovane e con un ampio margine di crescita, ma sembrava che il podio fosse ormai vicino. Finora però è sempre mancato qualcosa per arrivarci sul serio, qualche tassello non ancora al suo posto. Arriviamo all’appuntamento spagnolo e, come accennato, Guadagnini è grande protagonista in entrambe le corse della domenica. Anzi si toglie pure la soddisfazione di comandare Gara 1 per qualche giro prima di concludere in terza posizione, piazzamento che ripeterà anche in Gara 2. Quanto basta per assicurarsi il 2° posto di GP e quindi il suo primo podio!

Il primo dopo Cairoli

Non solo, il podio di Guadagnini infatti è un sospiro di sollievo per il tricolore in MXGP. Dobbiamo tornare al 2021, GP di Lombardia a Mantova, quando Tony Cairoli è 3° overall: si tratta dell’ultimo podio mondiale del campione siciliano, ma è anche l’ultimo podio in generale per i colori italiani. Fino appunto al centro del pilota GASGAS. “L’ho cercato da tempo” ha dichiarato un estasiato Guadagnini alla fine dell’appuntamento iberico. “Vedevo che la mia velocità stava migliorando sempre di più. Sono riuscito a partire bene e tutt’e due le gare sono andate davvero bene. Continuiamo così.”

Foto: Juan Pablo Acevedo/GASGAS Images