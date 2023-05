Dopo il successo in Portogallo, Jeffrey Herlings ricomincia a non lasciare nemmeno le briciole ai rivali. In Spagna arriva una doppia vittoria che vale il trionfo di GP, quindi il numero 102. Stefan Everts è ormai il passato, Herlings è il nuovo re della classifica assoluta del Motocross. Un campione sfortunato sul lato fisico, ma nonostante tutto pazzesco a livello di numeri! Pubblico in delirio non solo per la presenza dei fratelli Marquez, tra gli ospiti c’è anche l’attuale leader Moto3 Daniel Holgado ed il rookie David Salvador, in prima fila per supportare i ragazzi spagnoli del Motocross. Ma è la giornata del nuovo re del Motocross, la cronaca del GP Spagna.

MX2: Adamo sul podio

Gara 1 si risolve praticamente al via, con la brutta partenza del poleman e leader iridato Jago Geerts. L’asso belga di Yamaha deve poi mettere in atto una super rimonta, ma non va oltre il 2° posto. Il trionfo finisce nelle mani di Simon Laegenfelder, autore del sorpasso vincente su Thibault Benistant, inizialmente al comando e che poi subisce anche la rimonta di Geerts. Andrea Adamo, non proprio perfetto al via, risale e chiude in 5^ posizione. Scatta Gara 2 e ha la meglio Laegenfelder, seguito dal leader iridato Geerts e dal nostro Adamo. I piazzamenti non cambieranno, nessuno riesce a scalzare il pilota GASGAS e, dopotutto, per il leader MX2 non ha senso esagerare. Basta il secondo posto di GP per allungare ancora su tutti gli avversari, Andrea Adamo in primis, che perde ancora punti ma torna sul podio. È un super inizio di campionato per il giovanissimo siciliano di KTM, peccato però che Geerts stia già scappando…

MXGP: Herlings nella storia

Gara 1 con un super scatto di Seewer seguito da Guadagnini, Prado e Herlings, mentre Forato è 6° e Lupino entra nei 10. Sia per lo svizzero però che per il pilota veneto abbiamo il “passo del gambero”, visto che in seguito perderanno posizioni. Guadagnini fa ben sperare quando prende il comando, ma non dura molto: Herlings è scatenato in rimonta e torna sotto, riuscendo infine a prendere il comando ed anzi a scappare via! Super vittoria dell’asso KTM, Prado agguanta il 2° posto ma a 8 secondi di ritardo, terza piazza finale per Guadagnini. Si riparte con Gara 2, super scatto di Fernandez e Seewer, con lo spagnolo che ha la meglio sul pilota Yamaha, Guadagnini e Herlings. L’italiano prova a resistere, ma Herlings riesce ad avere la meglio ed anzi, mira direttamente a Fernandez ed in breve tempo lo supera! È il successo che vale la storia, con Mattia Guadagnini 2° di GP davanti alla coppia spagnola.

Foto: mxgp.com