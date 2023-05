MotoGP, Joan Mir sfiduciato: “Sempre il solito problema”

Joan Mir ha collazionato cinque ritiri nei primi quattro weekend del campionato MotoGP 2023, una gara saltata per infortunio (in Argentina), appena 5 punti in classifica. Un inizio di avventura con la Honda tutto in salita per il maiorchino, ma era stato messo tutto in preventivo. La RC213V ha i suoi problemi di natura tecnica e pochi piloti negli ultimi dieci anni sono riusciti ad acclimatarsi a questa moto. Il GP di Jerez si è rivelato un’altra debacle per la Casa dell’Ala dorata, con Nakagami 9° miglior pilota al traguardo. E dal test Irta non sembrano arrivate soluzioni utili per l’evoluzione.

Un altro KO per Joan Mir

Quando tutti pensavano che Marc Marquez sarebbe tornato in pista per la tappa spagnola, ha annunciato un altro forfait e lasciato il suo posto a Iker Lecuona. L’attenzione era tutta puntata su Joan Mir nel box factory, ma neanche lui è riuscito a salvare l’onore, anzi. Ha fatto registrare quattro cadute nel weekend spagnolo, confermando quanto sia difficile trovare il giusto feeling su questa moto. “Ho una sfiducia bestiale“, ha commentato il campione MotoGP 2020. “Il problema continua ad essere lo stesso, quando accelero, cado. Spero di trovare qualcosa che mi aiuti a sentirmi meglio davanti“.

Non perde la fiducia l’ex pilota della Suzuki, si dice certo di poter trovare un equilibrio con questa RC213V, in particolare con l’aventreno. “Prima o poi so che arriveremo dove dovremmo essere“. Serve “pazienza” per “trovare un modo che consenta di curvare a modo mio“. Nella giornata di test ha saggiato il tanto chiacchierato telaio Kalex per un solo giro, anche se l’ennesima caduta (in curva 6) e un problema elettrico hanno complicato il lavoro.

Joan Mir ha completato 67 giri in cui ha sperimentato anche alcuni aggiornamenti di aerodinamica e sul setting di base. Ma sul nuovo telaio può dire poco o nulla: “Dobbiamo continuare a provarlo prima di esprimere un giudizio sicuro… Sono sicuro che questa nuova moto si comporta diversamente“. E conclude: “Non credo che lo userò a Le Mans“.

Foto: MotoGP.com