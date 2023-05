Vincitori unici per le quattro categorie del JuniorGP 2023. La nota lieta per l’Italia è la prima (sudata) vittoria per Nicola Carraro, in trionfo per un soffio in Moto3! Poco importa che ETC e Moto2 abbiano due gare, Brian Uriarte e Senna Agius mettono rispettivamente i sigilli nelle due categorie. Se nella prima gli italiani non ci sono in top 3, nella seconda ecco il guizzo in Gara 2 dell’ex Motomondiale ed esordiente Niccolò Antonelli! La cronaca del primo fine settimana JuniorGP a Estoril.

Prime pole position 2023

European Talent Cup nel segno di Brian Uriarte, velocissimo nel Gruppo B nei due turni di qualifica e più in generale autore del miglior crono assoluto della categoria. Ottimo 4° Giulio Pugliese proprio davanti al compagno di box e campione in carica Guido Pini. Dodò Boggio in Gara 1 scatterà dal fondo per sanzione (troppo lento in alcuni settori). Debutto rimandato per Leonardo Zanni (infortunio al malleolo), sostituito da Alberto Ferrandez. Tris tricolore per la JuniorGP Moto3: prima pole di Luca Lunetta, accanto a lui il debuttante Alessandro Morosi (con il nuovissimo team Eagle-1) ed il neo pilota Aspar Nicola Carraro! In Moto2 non c’erano particolari dubbi sul valore di Senna Agius, peccato per la prima fila mancata di Niccolò Antonelli, 3° ma sanzionato per Gara 1, quindi 5° subito dietro a Mattia Rato. Per la nuova categoria Stock, prima fila tutta spagnola con pole position di Eric Fernandez, Dino Iozzo 6° è il migliore degli italiani.

ETC: Pini e Boggio che peccato

Scatta la prima gara, iniziano subito a ruggire il duo EG 0,0 e l’alfiere Motul Hakim Danish, prontamente in fuga. Non una bella partenza per Pini e Pugliese, scesi ai margini della top 10 e quindi chiamati alla rimonta. A referto un pasticcio tra Ferrandez (in highside) e Thompson, KO dopo pochi giri: bella scena con i piloti (sulle proprie gambe) che si chiariscono immediatamente con stretta di mano ed abbraccio. Davanti la storia è a senso unico, si lotta solo tra compagni di squadra per il podio con in particolare un ultimo giro senza respiro. Se la deve sudare, ma alla fine la linea del traguardo premia il poleman Uriarte, +0.038 su Rico Salmela e +0.054 su Hakim Danish! Guido Pini inizia la difesa del titolo con un 8° posto.

Gara 2 più o meno con lo stesso copione, tranne per Salmela che non realizza la bella partenza della prima corsa. Al comando ci sono Uriarte e Danish, seguiti da Quiles, Pini e non solo. Stavolta nessuna fuga improvvisa, ma col passare dei giri si crea un bel gruppo in lotta per il podio, compresi il campione in carica della categoria e Dodò Boggio. A due giri dalla fine il disastro, Pini scivola e trascina con sé anche Danish… Stavolta è ben più combattuta, ma il finale decreta la doppietta di Uriarte su Maximo Quiles (per 6 millesimi!) e David Gonzalez, Boggio è giù dal podio per soli 44 millesimi!

Moto2: Antonelli sul podio!

Subito nei guai il rookie Toth, caduto nel giro d’uscita e già fuori dalla corsa! Il Team MMR quindi rimane con i soli Antonelli e Volpi per l’esordio stagionale. Scatta al meglio il poleman Agius, che tenta immediatamente di prendere il largo, seguono poi i battaglieri Cardelus e Tatay, non un’ottima partenza per i ragazzi italiani. A 15 giri dalla fine però viene esposta la bandiera rossa per l’incidente alla curva 4 di Vugrinec, accompagnato al Centro Medico per controlli. Ma ci sono anche detriti in pista, serve l’intervento dei commissari prima di ripartire per una gara di 11 giri. Si riparte, ma il programma non cambia: Agius già in fuga, Cardelus e Tatay a seguire. Non manca però un contatto tra i due: l’andorrano finisce nella ghiaia e cade, riparte ma la gara è compromessa. In vetta invece non c’è storia, dominio assoluto di Senna Agius, con Carlos Tatay e Harrison Voight a completare il podio. Peccato per gli italiani…

Doppio disastro per l’esordiente Maxwell Toth: un problema alla sua moto costringe i meccanici a toglierla dalla griglia di partenza! Un debutto da dimenticare… Discorso ben diverso invece per Senna Agius, di nuovo super al via ma con il rookie Carlos Tatay a ruota. Il festeggiato di oggi però non arriva di nuovo sul podio: un malaugurato incidente con Harrison Voight pone entrambi fuori dai giochi, con grande rabbia dell’ex Moto3 spagnolo. Ringrazia però chi segue, in primis Cardelus 2°, con Antonelli però poco lontano! Che peccato per Mongiardo, in top 10 ma scivolato alla curva 1… Agius è intrattabile, che doppietta pazzesca per iniziare questo 2023! C’è però una nota lieta per l’Italia: al Team MMR piace proprio Estoril, dopo il podio 2022 con Rato ecco il 3° posto di Antonelli!

JuniorGP: super Carraro!

Che partenza di Carraro, subito in vetta ed a caccia dell’allungo! Morosi e Piqueras però non sono troppo d’accordo e tornano sotto, con Lunetta ed il resto del gruppo a ruota. Subito una delusione per Uchiumi caduto… Davanti è battaglia serrata, con anche Almansa tra i protagonisti, prima dell’incidente che lo pone KO. Il violento highside di Cruces, con il pilota inizialmente rimasto a terra (non lontano dai cordoli), provoca la bandiera rossa a 8 giri dalla fine. Sospiro di sollievo quando lo spagnolo, pur dolorante, se ne va sulle sue gambe! Segue una lunga attesa, infine si riparte per cinque giri a tutto gas. Carraro di nuovo parte alla grande, con Piqueras, Lunetta ed il resto del gruppo a ruota. Sfortuna Tiezzi KO per un incidente con Collins, mentre davanti la battaglia serratissima si risolve solo al traguardo. Per due millesimi vince Nicola Carraro, primo combattuto trionfo dell’ex Motomondiale tornato in JuniorGP!

Stock: dominio spagnolo

Nuova categoria staccata dalla Moto2, con un netto trionfo di Daniel Munoz. Meglio detto, l’alfiere SP57 Racing Team non si batte a Estoril, ma apre un quartetto tutto spagnolo, ad indicare un netto dominio iberico nella categoria. Cade Dino Iozzo, il miglior italiano alla fine è Kylian Nestola 11° di categoria a quasi un minuto dal vincitore. La classifica della prima gara svolta sul tracciato portoghese.

Foto: Aspar Team