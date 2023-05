Il JuniorGP 2023 è già di scena a Estoril. Tra i protagonisti dell’Europeo Moto2 troveremo anche il trio d’attacco schierato dalla squadra di Massimiliano Morlacchi. Parliamo di Niccolò Antonelli, Max Toth e Mattia Volpi, tre interessanti esordienti su cui punta il Team MMR, al via per il secondo anno nella categoria dopo il debutto nel 2022. Dove possono arrivare? Chiaramente si spera sempre più in alto, ma questo arriverà col tempo. Dopo due giorni di prove sulla pista portoghese, oggi toccano le qualifiche e domani le prime gare dell’anno. Massimiliano Morlacchi ha commentato la sua nuova formazione Moto2, ma non solo: ecco cosa ci ha detto.

Finalmente il debutto stagionale, qual è il feeling in squadra? Pronti per il 2° anno nell’Europeo Moto2?

La prima gara è sempre un po’ particolare. Devi riprendere il ritmo, tutto deve essere pronto, e c’è sempre tanto, tantissimo fermento! Già durante i test il feeling con la squadra è stato ottimo, era importante anche vedere che tutto lo staff legasse perfettamente. Direi che siamo pronti per affrontare questo 2° anno di Moto2, anzi più che pronti!

Come stanno i tuoi piloti?

Max, Mattia e Niccolò stanno bene, si sono allenati moltissimo e soprattutto sono carichi! Li vedo molto motivati e, cosa più importante, c’è un ottimo feeling tra tutti e 3.

Avete svolto dei test prima del via del campionato, come sono andati?

A Valencia abbiamo svolto un semplice shakedown generale, che è stato importante per valutare quali aspetti fossero da migliorare in vista poi dei test ufficiali di Estoril. Lì abbiamo svolto ben 3 giorni di test: Niccolò non vedeva la pista di Estoril dal 2011, Mattia ci aveva corso solo con la Moto3, Max non l’aveva mai vista!

Qualcuno di loro ti ha già “sorpreso”?

Sono stati tutti molto bravi e veloci nei test, ma come sempre non voglio sbilanciarmi. Vedremo in questo primo weekend di gara come andrà!

Hai già notato qualche “difetto” da sistemare?

È troppo presto per dirlo, bisognerà aspettare di fare almeno le prime due gare.

Com’è l’atmosfera in squadra con questa nuova formazione?

L’atmosfera è ottima, tutto lo staff lavora unito e per un unico obiettivo!

Quali sono le aspettative a Estoril? L’anno scorso è arrivato il podio, quanto vi carica per quest’anno?

Come dico sempre, non mi creo aspettative o illusioni. Noi daremo il 110% come sempre per far sì che i mezzi siano al top della performance, dopodiché sta ai piloti cercare di sfruttarlo!

Secondo te chi sono i piloti da osservare della categoria?

Quest’anno il livello del JuniorGP Moto2 è molto alto! Agius ha già dimostrato di essere veloce lo scorso anno anche nelle wild card del mondiale. Tatay è stato veloce fin dai test, ci saranno sicuramente Cardelus e Ruiz, che lo scorso hanno hanno dimostrato di poter stare davanti, e mi aspetto che anche Surra emerga. Non dimentichiamoci di Mongiardo, che assieme a Toth ha vinto il Trofeo Aprilia 660 lo scorso anno.

Foto: Team MMR