Hanno tolto 250 giri alle Ducati sperando che Alvaro Bautista smettesse di vincere, ma il risultato del cambio regolamentare non si vede. Anzi sembra aver motivato ancora di più il fuoriclasse spagnolo. In questo sabato catalano aveva accarezzato il primato del Montmelò già nelle terze libere (qui il risultato) e nella Superpole si è letteralmente scatenato. Al primo tentativo è sceso in 1’40″264, nuovo primato assoluto Superbike del Montmelo, distrutto il precedente record Superpole di Tom Sykes con la BMW nel ’21 con 1’40″408. E’ l’ottava volta in qualifica per il fantino ducatista.

Ducati in orbita, in piena scioltezza

Bautista forse avrebbe potuto fare anche meglio nel secondo assalto, che però è andato a vuoto causa l’incidente di Alex Lowes all’ultima curva. La Kawasaki si è sbriciolata rimbalzando impazzita nella sabbia e finendo contro le barriere. Per rimuoverla è stata esposta la bandiera rossa, quando mancavano appena 2’14” alla fine. Il tempo per fare un giro solo, per cui i piloti sono partiti dalla pit lane come un branco di lupi, ostacolandosi a vicenda. Alvarito quindi ha mollato, ma gli altri sono rimasti a debita distanza. In prima fila sarà accompagnato da Dominique Aegerter in grande ascesa e dal solito Jonathan Rea. La Kawasaki ha azzeccato al centesimo il delta di tempo ideale per rimandarlo in pista senza il fastidio degli altri: strategia super.

Toprak solo terza fila

Sono in discesa le quotazioni di Razgtalioglu che su questo tracciato proprio non ingrana. Ottavo tempo per il turco, distante otto decimi dal leader ma soprattutto piegato a parità di Yamaha sia da un Aegerter sempre più ingombrante, che dall’australiano Remy Gardner, pupilli della satellite GRT. Non ride neanche Andrea Locatelli, decimo: che succede nel box Yamaha ufficiale? In casa Ducati, invece, Michael Rinaldi archivia il quarto tempo che vale la seconda fila in coabitazione con Iker Lecuona, che a settembre scorso era partito in pole con la Honda, e il malcapitato Alex Lowes, uscito indenne dal botto. Il taglio dei giri invece sembra aver ferito le Ducati private: Danilo Petrucci è undicesimo, a oltre un secondo, peggio ancora Axel Bassani tre posizioni dietro.

Alle 14 la prima sfida, occhio alle gomme

Gara 1 della Superbike al Montmelò sarà la prima dopo il discusso adeguamento regolamentare che ha abbassato il limitatore delle Ducati di 250 giri/minuto, e alzato quello Kawasaki di altrettanto. Cambierà qualcosa? Dall’esito delle due giornate di prova pare proprio di no, ma è la verifica sui 20 giri che conterà davvero. Su questo tracciato la gomma posteriore è sollecitatissima, a questo bisogna aggiungere il caldo spagnolo: gara 1 partirà con 50 °C asfalto, già registrati venerdì. Per cui fondamentali saranno i 5-6 giri finali. Lo scorso settembre, in condizioni ambientali simili (ma 250 giri in più…) Alvaro Bautista e la Ducati fecero il vuoto.

