A Jerez Marco Bezzecchi ha raccolto solo un punto in classifica, frutto del nono posto nella MotoGP Sprint. Domenica in gara ha raccolto la seconda caduta stagionale dopo quella nella gara del sabato di Portimao. Il 24enne pilota VR46 perde la leadership in campionato e insegue Francesco Bagnaia che s’invola a +22. Nel debriefing di domenica difende l’amico Franco Morbidelli e non risparmia una frecciata al collega di marca Alex Marquez.

Weekend sfortunato per Bezzecchi

Nel venerdì di prove libere in terra andalusa era apparso subito chiaro che sarebbe stato un weekend difficile per Marco Bezzecchi. Un problema alla sua Ducati GP22 gli ha impedito di centrare il Q2 direttamente, ma nella giornata di sabato ha saputo ritagliarsi un posto d’onore in prima fila sulla griglia di partenza. Rimasto coinvolto in due incidenti, non ha saputo brillare alla presenza del gran maestro Valentino Rossi, arrivato a Jerez nella speranza di rivederlo confermare il primato in classifica MotoGP. “Domenica ho avuto problemi nei primi giri e poi sono caduto. Poi ho fatto un piccolo errore per cercare di recuperare, le temperature sono salite. Ho provato a fare di più non appena mi sono sentito meglio e purtroppo sono caduto“.

Gli incidenti di Jerez

L’allievo della VR46 Academy cerca di guardare il bicchiere mezzo pieno, la velocità non gli è certo mancata, la top-5 era alla portata di mano. In un weekend MotoGP costellato di contatti, incidenti e sanzioni, Bezzecchi ha voluto dire la sua. Sull’incidente tra Oliveira e Quartararo: “Ho visto poco, ho sentito che qualcuno mi ha toccato. Fabio era in una situazione un po’ difficile da gestire perché aveva Oliveira e me, ma non voglio entrare in questo perché non ho visto davvero cosa è successo“.

Sull’incidente tra Franco Morbidelli e Alex Marquez prende le difese del connazionale in sella alla Yamaha. “È stato Márquez a saltargli addosso e a farlo cadere a terra, ma alla fine hanno penalizzato Franco, perché doveva capire che Alex Marquez è un pilota aggressivo… Cosa c’è da dire?“.