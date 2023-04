Luca Lunetta, obiettivo titolo JuniorGP per il pass Mondiale Moto3

Verso la terza stagione JuniorGP, nel mirino l’obiettivo più importante. Luca Lunetta, 17 anni il prossimo 27 maggio, è ormai un veterano della categoria e, dopo i segnali visti l’anno scorso (complice anche il debutto mondiale), ora punta a giocarsela fin da subito. Il giovane pilota romano, ora tornato in forma dopo un guaio fisico occorsogli lo scorso dicembre, guarda anche più in là, precisamente al Mondiale, ma prima deve ottenere i risultati prefissati. Lunetta ripartirà sempre con i colori AC Racing, sarà anzi il pilota di punta della squadra in Moto3 (il suo compagno di box è al debutto), ed avrà la moto più aggiornata: ci sono tutte le carte in regola per essere un vero protagonista. Intanto Lunetta parteciperà al primo round del CIV Moto3 a Misano la prossima settimana, un riscaldamento prima del debutto stagionale in JuniorGP. La nostra intervista al Talento Azzurro verso il campionato 2023.

Luca Lunetta, prima di tutto come stai? Come ti stai preparando?

Sono carichissimo, non vedo l’ora che inizi la stagione! La preparazione invernale è andata molto bene, a parte un intoppo. A metà dicembre mi sono fatto male alla clavicola sinistra, mi stavo allenando a Malaga con la SPN Riders Academy e sono scivolato. Diciamo che sono i rischi del mestiere! Mi hanno operato, ma adesso è superato grazie alla squadra di fisioterapisti che mi ha aiutato nel recupero, ora sto benissimo. Infatti mi sto allenando alla grande in moto, in pista, poi io uso tanto anche la bici, ma anche corsa, palestra… Un po’ di tutto.

Ti prepari per una stagione con obiettivi ancora più ambiziosi, giusto?

Questo sarà l’anno buono, spero poi di fare il salto mondiale! Per questo però bisogna fare risultati, quello che punto ad ottenere. Mi sento pronto per stare davanti e giocarmi tutte le gare del JuniorGP.

Forte anche della partecipazione Mondiale del 2022. Quanto ti ha aiutato/ti aiuta?

Quella è stata un’esperienza fantastica e mi ha aiutato moltissimo! Sia come atleta ma anche come persona. Il livello dei piloti nel Mondiale è stratosferico, la cosa che mi ha colpito di più poi è stato il metodo di lavoro, il fatto di andare subito al 110% dal primo giro delle prime prove libere. Una cosa che un po’ ci manca nei campionati inferiori, ma dopo quel GP ho provato anche io a cambiare il mio metodo di lavoro, seguendo quell’esperienza. Devo dire che in pista sono migliorato molto, anche i risultati lo dicono: dopo quella gara stavo sempre davanti, ho fatto podi… Mi ha aiutato veramente tanto.

Un altro aiuto sarà il fatto di correre anche quest’anno sempre con AC Racing.

Sono molto, molto contento di andare avanti con loro, continuiamo la nostra crescita. Alessandro Cassinari [team manager del “lato spagnolo” di AC Racing, ndr] mi sta aiutando moltissimo da diversi anni, dal 2018 in MiniGP, poi avrò gli stessi meccanici, telemetrista, capotecnico. Ormai ho un buon feeling ed insieme abbiamo ottenuto già qualche risultato l’anno scorso. Quest’anno però ancora di più.

Luca Lunetta, quest’anno poi avrai la moto “aggiornata”.

Sì, ho la moto nuova, quindi sono alla pari con tutti e ce la giocheremo alla grande! Diciamo però che l’anno scorso avere la moto inferiore [del 2018, ndr] era comunque una motivazione in più. Cercavo di lasciarmelo alle spalle, di non pensarci mai, ma solo di salire in sella e dare il massimo. Questo mi dava anche uno stimolo in più, se riuscivo a stare davanti ed a giocarmi le gare era una soddisfazione unica! È successo diverse volte, poi nell’ultima gara a Valencia mi stavo giocando la vittoria, ho finito 2° sul traguardo prima della penalità. Un’emozione unica!

Un bel punto di partenza per questo 2023. Come sono andati poi i test all’inizio del mese?

La motivazione è altissima, non vedo l’ora di partire! Abbiamo fatto due giorni a Valencia e siamo andati molto, molto bene. Erano cinque mesi che non salivo su una Moto3, all’inizio è stato un po’ difficile prendere il ritmo, ma con la moto nuova ho avuto fin da subito un buon feeling. Il lavoro procede alla grande, non vedo l’ora di scendere in pista a Estoril e continuare, sono molto fiducioso!

La spalla ha risposto bene?

Alla grande, come già previsto dopo gli allenamenti molto duri che ho fatto a casa. Non mi ha dato problemi.

C’è magari qualcosa che invece devi ancora sistemare?

No, devo dire che non ci sono stati problemi. Con la moto mi sono trovato bene, io fisicamente sono abbastanza pronto. Forse mi mancava solo il fatto che in inverno non sono riuscito a girare tanto, ho fatto davvero pochi giorni nelle piste grandi. L’occhio quindi si è dovuto leggermente riabituare alle alte velocità che non avevo provato durante l’inverno, ma già alla fine del primo giorno mi ero di nuovo riabituato.

Luca Lunetta, possiamo considerarti uno dei ragazzi da tenere d’occhio, giusto?

Speriamo! Ma mi fa piacere sentirlo, vuol dire che il lavoro che sto facendo funziona. Io darò il massimo, sono sicuro che ci divertiremo.

Hai un obiettivo o, per scaramanzia, prima si comincia e poi vedrai?

Diciamo che, per non mettermi troppe pressioni, non me lo ricordo spesso, ma sicuramente l’obiettivo è quello di giocarsi tutte le gare e magari puntare al titolo JuniorGP. Ormai la squadra mi ha messo a disposizione tutti i mezzi disponibili tra moto e gruppo, siamo veramente al top ed abbiamo tutte le carte in regola. Poi si vedrà gara dopo gara, bisogna sempre essere molto calmi e vedere come evolve la situazione.

Come procede ora l’attesa verso l’inizio della stagione JuniorGP?

Non abbiamo altri test, ma non mi destabilizza: sono contento del lavoro svolto e fiducioso. Il prossimo weekend però sarò al CIV a Misano per una wild card in Moto3 sempre con AC Racing: possiamo dire un riscaldamento, un antipasto. Sarà poi un fine settimana lunghissimo: di solito si gira dal giovedì, ma per la prima tappa a Misano hanno aggiunto un’altra giornata, quindi iniziamo mercoledì. Cinque giorni di Moto3 non sono pochi, da mercoledì a domenica, tanta roba! Poi la domenica dopo andremo a Estoril belli carichi.

Foto: Social-Luca Lunetta