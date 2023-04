Addio Superpole, Alvaro Bautista dovrà scattare dalla seconda fila in gara 1 della Superbike ad Assen. Lo spagnolo è stato retrocesso di tre posizioni dallo Steward Panel, “per aver rallentato eccessivamente nella linea di gara”. Stessa sanzione per Axel Bassani, che si era qualificato ottavo (terza fila) e invece dovrà partire dalla quarta.

Ma che decisione è?

La penalizzazione è inspiegabile. Alvaro Bautista ha rallentato durante il secondo tentativo Superpole (qui i risultati) perchè si era accorto che Axel Bassani e qualcun si erano incollati nel tentativo di avere il miglior riferimento possibile per l’attacco al giro veloce. Bautista ha segnalato il rallentamento sporgendo vistosamente la gamba destra (come si usa per segnalare il rientro ai box), poi si è spostato sul margine destro della pista, cioè dal lato opposto rispetto alla “racing line” evocata dal Panel Superbike. Qualche secondo dopo al momento che vedete nell’immagine, pare che Loris Baz sia stato ostacolato dalla Ducati #1 che procedeva lentamente. Ma resta il dubbio: Bautista avrebbe dovuto smaterializzarsi, oppure obbligatoriamente spingere e dare vantaggio agli avversari, nello specifico Bassani?

Vogliono vivacizzare lo show?

Per la statistica, in ogni caso, la Superpole resta assegnata ad Alvaro Bautista. La retrocessione ha avanzato la posizione in schieramento dei due diretti avversari, Jonathan Rea al palo e Toprak Razgatlioglu nella casella due. Ci ha guadagnato più di tutti Alex Lowes, catapultato in prima fila (terza casella). A questo punto, a meno di azzeccare una partenza fulminante, Bautista dovrà compiere almeno qualche sorpasso. E forse è proprio questo il nocciolo della questione: lo Steward Panel ha preso questa contestabile decisione per movimentare un pò la gara 1 della Superbike in Olanda? Sarebbe assurdo fosse così, ma il sospetto viene…

