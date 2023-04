Superbike Assen, Alvaro Bautista è una Superpole forza 7

Alvaro Bautista scatterà in Superpole nella Superbike ad Assen. Con la Ducati il fuoriclasse spagnolo ha firmato il settimo centro in qualifica con il tempo di 1’33″542. Ad accompagnarlo in prima fila saranno i soliti rivali: Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu: gli inseguitori riusciranno a cambiare l’inerzia del Mondiale? Intanto resta imbattuto il fantastico primato assoluto della pista registrato dal turco lo scorso anno con 1’32″934.

Come si batte Bautista?

E’ la domanda che tutto il paddock Superbike si pone. La passata stagione Alvarito ha schiacciato Jonathan e Toprak stritolandoli con un finale di Mondiale senza pietà. Stavolta è partito ancora più forte: cinque trionfi nelle sei gare disputate. Con la nuova generazione di gomme Pirelli soffici la Ducati vola, ma solo quella che guida Bautista. Il pacchetto tecnico è super, ma non bisogna sottovalutare il fattore pilota: Bautista è un pilota formidabile, che sta facendo venire dei gran mal di testa a due supercampioni come Rea e Razgatlioglu. Assen è terreno favorevole per entrambi, specie per Rea, che qui è convinto di potersela giocare. Il nordirlandese partirà bellicoso, ma l’esito della sfida è tutto da decifrare. Saranno 21 giri di fuoco.

Le altre Ducati? In terza fila

La Rossa non domina in massa, l’unica che svetta al momento è quella del numero 1. L’altro ufficiale Michael Rinaldi qui non sta brillando (solo sedicesimo!), mentre i satellite Axel Bassani e Danilo Petrucci partiranno dalla terza fila, per la precisione dall’ottava e nona casella. Facile immaginare con quale impeto si avventeranno sugli avversari della seconda fila, cioè Lowes, Redding e Locatelli. Nel mazzo uno dei più motivati sarà “Scottone”, che almeno sul giro secco pare venuto a capo dei cronici problemi BMW, immutabili al succedersi di nuove omologazioni, spuntare di ali e ai grandi investimenti del colosso tedesco.

Alle 14 la prima sfida

La gara d’apertura del terzo round Mondiale scatta alle 14:00. I giri da percorrere sono 21 (km 95,382). Per il posteriore la scelta è orientata sul morbido: per il posteriore sono disponibili due soluzioni SCX (in differenti mescole/strutture) e la SC0. Meteo: l’ultimo bollettino prevede inizio della pioggia solo a partire dalle 16, per cui gara 1 dovrebbe essere al sicuro e disputarsi su pista asciutta. Al mattino, su pista bagnata all’inizio e poi solo umida, Remy Gardner è stato il più veloce (qui i tempi).

