MotoGP, Francesco Bagnaia: gli errori più clamorosi del campione

Francesco Bagnaia ha esordito in MotoGP nella stagione 2019 con il team Pramac. Dopo due anni la promozione in Ducati factory e nel 2022 ha conquistato il titolo mondiale. Dall’arrivo in classe regina ha totalizzato 70 gare (4 saltate per infortunio) e per 21 volte non è arrivato alla bandiera a scacchi. Due volte gli avversari lo hanno atterrato, tre volte ha registrato un problema tecnico sulla Desmosedici GP, ma 16 cadute sono avvenute senza contatti decisivi con i rivali. Ad Austin l’ultimo incidente “inspiegabile” se non come errore personale.

Un CV ricco di cadute per Bagnaia

Il talento del campione di Chivasso è fuori discussione, per vincere occorre anche rischiare, ma senza certi errori potrebbe avere un dominio assoluto in campionato. A sua disposizione una moto fortemente competitiva, la migliore sullo scacchiere MotoGP in questi ultimi anni. La lunga scia di “zeri” gli ha negato la gioia iridata nel 2021, arrivando secondo in classifica alle spalle di Fabio Quartararo con un distacco di 26 punti. Un curriculum costellato di cadute, tra le più clamorose quella a Misano nel 2020. Aveva la possibilità di conquistare la sua prima vittoria in MotoGP, era in testa fino al 21° giro, ma a sei giri dal traguardo finisce a terra

Il titolo MotoGP sfumato nel 2021

Un altro KO madornale al Mugello 2021, ancora una volta in corsa per il primo trionfo in Top Class dopo essere scattato dalla seconda posizione. Si porta subito in vetta, ma la sua gara casalinga dura appena un giro, dopo aver preso una traiettoria troppo larga all’Arrabbiata 2. Stavolta ha un alibi di ferro: la morte di Jason Dupasquier avvenuta poche ore prima: “Era impossibile mantenere la concentrazione. Se fosse stato per me oggi non ci sarebbe stata gara“. Nel 2021 rimedia un altro scivolone sul suolo italiano: guida il GP dell’Emilia Romagna, deve recuperare punti in classifica su Fabio Quartararo, ma a quattro giri dalla fine perde l’anteriore e serve nelle mani dell’avversario Yamaha lo scettro iridato.

La rimonta su Quartararo nel 2022

La stagione 2022 è sicuramente da incorniciare per Francesco Bagnaia, vincitore del suo primo titolo MotoGP, sebbene sia partito con il freno a mano tirato per via degli incidenti. Nella gara d’esordio in Qatar finisce sull’asfalto al primo giro e travolge anche Jorge Martin, lasciando spazio libero ad Enea Bastianini. Al 21° giro del GP di Le Mans il ‘Bestia’ lo supera e sembra perdere la concentrazione fino a cadere dopo un precedente fuori pista.

Al Sachsenring centra una pole e duella con Quartararo nelle fasi iniziali, ma ancora una volta finisce a terra dopo quattro giri, concedendo al rivale un gap di 91 punti in classifica. Arriva in Giappone a 10 lunghezze dal pilota Yamaha, una gara decisiva per il sorpasso ma dovrebbe accontentarsi di portare a casa punti. Invece nel tentativo forsennato di superare Fabio riporta un’altra caduta permettendo al concorrente di respirare in classifica. Fortunatamente la stagione 2022 finisce con la conquista del Mondiale…

Tre GP e due cadute nel 2023

Nelle prime tre gare del campionato MotoGP 2023 riporta altre due cadute. La prima in Argentina, su un asfalto bagnato, dove l’errore può anche starci mentre era al secondo posto e cercava di inseguire Marco Bezzecchi. In Texas era davanti a tutti, tallonato da un Alex Rins in stato di grazie. La Ducati ha il potenziale per gestire al meglio l’attacco e involarsi verso la vittoria, come avvenuto il giorno prima. Francesco Bagnaia, invece, va fuori traiettoria alla curva 3 e incassa un altro zero pesante. Nel post gara dà la colpa alla moto, prima di fare dietrofront sulle dichiarazioni e chiedere apertamente scusa alla Ducati. A Jerez sarà fondamentale un buon risultato per tentare di riavvicinarsi alla vetta delle classifica dopo aver mandato in fumo 45 punti in due weekend.