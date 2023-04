Sarebbe stato interessante capire i valori Superbike su pista bagnata. La terza e ultima sessione è scattata con il fondo abbastanza viscido, che però si è progressivamente drenato rendendo poco indicativo il responso finale. Danilo Petrucci, efficacissimo in avvio, nella fase finale ha girato poco, venendo risucchiato dal gruppo. Allo scadere dei trenta minuti al vertice c’è Remy Gardner, la vera sopresa del week end. Anche sull’asciutto, venerdi (qui i risultati) il figlio d’arte era andato più forte degli ufficiali Yamaha. Toprak Razgatlioglu avrà il suo bel da fare per respingere il “fuoco amico”.

Il turco si sveglia

Toprak ha chiuso il venerdi soltanto decimo e nel paddock l’interrogativo aleggia: cosa sta accadendo all’ex campione del Mondo? In attesa di avere risposta al momento della verità, cioè in gara, Razgatlioglu si è dato una svegliata, salendo in terza posizione. Il divario da Gardner però è quasi un secondo, mentre Alvaro Bautista (secondo tempo) è limitato in due decimi. Ovviamente per quanto possano contare i riscontri in una sessione così breve, di primo mattino e in condizioni anomale di bagnatura. Tanto che Jonathan Rea ha preferito non sporcarsi la tuta, restando al calduccio del box.

Il meteo che dice?

Le previsioni sono assai incerte, come da tradizione olandese. Durante il giorno ci dovrebbe essere un progressivo peggioramento, con pioggia intesa data per sicura da una certa ora in poi. E’ da capire se pioverà prima delle 14:00, orario di partenza di gara 1, oppure dopo. La chiave del sabato di Assen è tutta qui, perchè ovviamente in condizioni di brutto tempo i riferimenti saranno inservibili e si partirà al buio. Chi ha da perderci di più è Alvaro Bautista, solitario leader del Mondiale e velocissimo venerdi sul bagnato. Invece gli “anfibi” Jonathan Rea, Axel Bassani e Danilo Petrucci sperano che piova. Sarà una vigilia Superbike piena tensione, con gli sguardi puntati al cielo e verso la prima curva…