Il romantico ritorno di Toni Elias con Suzuki nel MotoAmerica

Parlando di grandi piloti e cosiddetti nomi di richiamo, quest’anno il MotoAmerica ha perso Danilo Petrucci, ma ha ritrovato due recenti ex-Campioni della classe Superbike. Da una parte il cinque volte #1 Cameron Beaubier, dall’altra il clamoroso ritorno di Toni Elias. Un “comeback” a dir poco inatteso e, se vogliamo, persino improvviso quello dell’iridato Moto2 2010. Dopo una stagione da super-sostituto (2021) ed un anno sabbatico (2022), Toni ha deciso di accantonare i propositi di ritiro accettando la sfida del Team Hammer: correre nel MotoAmerica Superbike, oltretutto con una Suzuki GSX-R 1000. Cercando, ove possibile, di rendersi protagonista di una storia d’altri tempi.

IL ROMANTICO RITORNO DI TONI ELIAS

Un doppio-ritorno per certi versi romantico quello di Toni Elias. Nel MotoAmerica e con Suzuki, una combinazione che gli garantì la conquista del titolo 2017 (con Yoshimura) e, di fatto, l’inizio di una nuova vita nel motociclismo. Alla proposta del Team Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki lo spagnolo, 40 anni compiuti lo scorso 26 marzo, non ha saputo dire di no. Correre nuovamente con quella squadra che lo aveva accolto nel 2020, una volta registratosi il clamoroso ritiro di Yoshimura dal circus AMA/MotoAmerica.

PER TONI ELIAS RITORNO NON FACILE

Elias non vince da 4 anni a questa parte e, per quanto nel 2022 abbia vissuto un anno sabbatico, non è rimasto a braccia conserte. Più volte è sceso in pista e, già che c’era, ha lanciato una propria Academy, ponendo le basi per il suo post-carriera da pilota. Se ne riparlerà per il futuro, in quanto la stretta attualità lo ha visto impegnato nell’inaugurale giornata di prove del weekend di gara a Road Atlanta dove, prevedibilmente, ha incontrato qualche difficoltà nel ritrovarsi nelle posizioni che contano.

SVETTA IL SOLITO JAKE GAGNE

Al termine delle prime qualifiche Toni Elias figura ottavo su 13 iscritti tra le Superbike, viaggiando in 1’25″785 a 2″3 dal solito Jake Gagne. Il bi-Campione in carica, per sua stessa ammissione con una R1 sostanzialmente identica a quella dello scorso anno, si è garantito in 1’23″453 la pole provvisoria, rifilando poco meno di 1″ al rientrante Cameron Beaubier (Tytlers Cycle Racing BMW). Proprio il 5 volte Campione è stata una delle note positive del venerdì, arrivando nella mattinata ad una manciata di millesimi dall’ex compagno di squadra Gagne nelle prime libere. In qualifica il californiano ha preceduto nell’ordine Cameron Petersen (scivolato senza conseguenze a 15 minuti dal termine), Mathew Scholtz (Westby Racing Yamaha) e PJ Jacobsen con la seconda Tytlers BMW.

LE DUCATI INSEGUONO

Inizio in salita anche per il Campione MotoAmerica Supersport in carica Josh Herrin. Con la Ducati ereditata da Petrucci ha chiuso sesto a 1″6 dalla vetta mentre Xavi Forés, al debutto nel MotoAmerica Supersport con la Panigale V2 del team Warhorse HSBK Racing, ha staccato il quinto crono.

IL MOTOAMERICA IN DIRETTA STREAMING

Gli appassionati del motociclismo d’oltreoceano potranno seguire tutta la stagione 2023 in diretta streaming grazie al servizio (previo abbonamento) MotoAmerica Live+, con prevista la trasmissione live di tutti i turni di prove e, chiaramente, delle gare di scena questo fine settimana a Road Atlanta.