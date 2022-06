Moto3: Bertelle infortunato, Luca Lunetta debutta ad Assen

La gara Moto3 al Sachsenring è stata costellata anche di cadute, alcune piuttosto importanti. Come nel caso di Matteo Bertelle, finito fuori pista alla curva 7 per evitare Ogden caduto. Ne è seguita però una brutta carambola nella ghiaia non proprio indolore per il rookie italiano, infortunato e quindi fuori causa per la prossima tappa ad Assen, al suo posto ci sarà Luca Lunetta. Esordio mondiale per il 16enne romano, considerato uno dei migliori talenti della nostra penisola. Tra pochi giorni ecco la grande occasione: affiancherà Bartolini nel team QJMOTOR Avintia Racing per la prossima tappa nella mitica “Cattedrale delle due ruote”.

Matteo Bertelle, guai al ginocchio

Rivediamo tutto quello che è successo in quel punto, iniziando dalla prima uscita di pista alla fine della Waterfall. Deniz Öncü in rimonta ha rischiato grosso, salvando al limite una caduta ma involontariamente spingendo fuori pista Ryusei Yamanaka. Appena dietro di loro succede ben altro: un violento highside per Scott Ogden, Matteo Bertelle che gli è vicino finisce nella ghiaia per evitarlo. Ma appena lasciato l’asfalto scivola, ne segue una paurosa carambola (qui le immagini dell’accaduto). Il rookie Moto3, piuttosto dolorante, viene poi portato al Centro Medico per controlli. Il responso parla di segni di lesione ai legamenti del ginocchio sinistro, ulteriori controlli verranno svolti in Italia per valutare l’entità del problema. Quel che è certo però è che non sarà ad Assen, saltando quindi l’ultima corsa prima della pausa estiva. Ma ci sarà un giovane collega italiano al suo posto, pronto per il debutto mondiale.

Luca Lunetta, il profilo

Sedici anni compiuti lo scorso 27 maggio, originario di Roma, Luca Lunetta da piccolo guardava le gare di moto solo per TV assieme al papà, un ispettore di polizia. Finché a cinque anni non rimane affascinato da alcune gare di minimoto in corso in un piccolo circuito presente nella capitale. Da quel momento inizia ad allenarsi, seguono le prime partecipazioni ai campionati regionali, poi quelli nazionali ed europei. Trionfa in Minimoto, PreMiniGP, MiniGP, il CIV PreMoto3, per poi passare alla Moto3 nel 2020, parallelamente al debutto in Red Bull Rookies Cup. In quest’ultimo sta disputando il 3° ed ultimo anno, dal 2021 partecipa anche all’attuale JuniorGP. Il suo #58 non è un caso: Marco Simoncelli è uno dei suoi eroi, assieme a Valentino Rossi ed a Marc Marquez. A Jerez è arrivato il suo primo podio in Rookies Cup, un 2° posto ottenuto in Gara 2. Ne ottiene un secondo in questi giorni al Sachsenring, chiude 3° sabato in Gara 1.

Foto: Instagram