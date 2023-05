Motocross: Jeffrey Herlings, le mani sul record assoluto

Il più vincente di sempre degli ultimi anni, nonostante le sfortune fisiche, è ormai ad un passo dalla grande storia del Motocross. Nell’ultimo round ad Agueda Jeffrey Herlings ha ormai raggiunto quel record di 101 GP che appartiene a Stefan Everts, ma ha subito la prima occasione per riscriverlo. Nel prossimo weekend il Mondiale MXGP corre di nuovo, dal Portogallo si va in Spagna, e l’asso KTM guarda in su, a caccia del record assoluto.

Colpaccio già in Spagna?

Sono passate appena due gare da quando Herlings, ancora sulla via del recupero dopo un anno senza gare per l’ultimo infortunio, ha toccato quota 100. Agueda, con qualche modifica e soprattutto il senso di marcia invertito, ha aggiunto svariate incognite alla tappa motocross. Per Herlings non è filato tutto liscio, uno strano indurimento alle braccia l’ha condizionato in Gara 1, anche se stiamo parlando comunque di un 3° posto! In Gara 2 invece non ce n’è stato per nessuno: il pilota #84 è volato via, assicurandosi la vittoria e quindi anche il successo di GP. Siamo a quota 101 e la pista spagnola di Intu Xanadu Arroyomolinos potrebbe essere teatro di un grande capitolo di storia, firmato da questo incredibile campione.

Herlings: “Sto ritrovando il vecchio Jeffrey”

Pochi giorni e vedremo. Ma anche se non dovesse essere proprio in Spagna, non appare un traguardo comunque lontano. Il talento di Geldrop sta tornando, per la gioia del suo team KTM. “Le 101 vittorie sono qualcosa di speciale, ora punto al record!” ha sottolineato infatti Herlings. Ma anche alla leadership MXGP: Jorge Prado, autore di un grande inizio di stagione, è distante appena 17 punti e mancano ancora tantissimi eventi da disputare. La notizia, non proprio buona per gli avversari, è quello che sta combinando di nuovo Herlings. “È stato un lungo cammino, ma sento che in un certo senso sto ritrovando il vecchio Jeffrey.” Giusto per mettere ancora un po’ di paura…

Foto: KTM Images