Red Bull o Mercedes? Leclerc vota Ferrari: “Vasseur ci porterà al top”

A Baku sono arrivati i primi risultati positivi di Charles Leclerc nel campionato di F1 2023. Dopo le due pole position nelle qualifiche, è arrivato secondo nella sprint race e terzo nella gara principale. Ha ottenuto il massimo possibile, non poteva fare di più nel Gran Premio d’Azerbaigian.

La Ferrari non è ancora al livello della Red Bull, ma intanto deve cercare di stare davanti ad Aston Martin e Mercedes. Difficile attendersi che possa rientrare nella lotta per il titolo, considerando i tanti punti di distanza in classifica e il vantaggio tecnico della scuderia di Milton Keynes. A Maranello devono lavorare davvero forte per consentire a Leclerc e Carlos Sainz di togliersi comunque delle soddisfazioni in questa stagione, sperando poi di poter dare l’assalto alla corona iridata di Formula 1 nel 2024.

F1, Leclerc continua ad avere fiducia nella Ferrari

Ovviamente, i risultati ottenuti finora sono al di sotto delle aspettative, ma Charles non smette di credere nel progetto Ferrari: “Non siamo al livello della Red Bull – ha ammesso in un’intervista a Bild – e dobbiamo fare tanto lavoro per colmare il gap. Non so dire quanto tempo ci vorrà, però nelle ultime settimane abbiamo migliorato la comprensione della macchina. Su questa base possiamo costruire poco a poco per tornar a lottare per vincere. Sono fiducioso. Vasseur ha una buona visione a medio-lungo termine, non ho dubbi che sia lui quello che può portare la squadra al top“.

Il pilota monegasco è convinto che il team principal Frederic Vasseur stia lavorando bene per il futuro. In quest’ottica rientra anche l’ingaggio di alcuni ingegneri provenienti dalla Red Bull. Il manager francese sa che è necessario prendere qualche innesto dalla concorrenza per fare un salto di qualità. Tra i nomi circolati, quello dell’italiano Enrico Balbo, capo dell’aerodinamica della scuderia anglo-austriaca. Sarebbe un colpaccio.

Charles vuole il titolo con la Rossa

Leclerc crede di poter diventare campione del mondo di F1 con la Ferrari, non sente l’esigenza di guidare per Red Bull o per un’altra scuderia: “Sì, quando sogno di esser campione, immagino di indossare la tuta rossa e scendere da una macchina rossa. Qualcuno che pensa che dovrei andare in Red Bull per vincere? Io non credo ciò“.

Recentemente ci sono stati rumors su presunti contatti con la Mercedes e al driver nato nel Principato di Monaco è stato domandato se per rinnovare il contratto (scadenza 2024) con Ferrari abbia chiesto garanzie specifiche: “No, perché credo al 100% nella squadra. Mi fido di tutti. Ovviamente anche il team deve crede in me. Comunque è troppo presto per parlare di contratto“. Fiducia intatta, almeno al momento. Vedremo cosa dirà il futuro.

Foto: Ferrari F1