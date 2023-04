Dopo il primo trionfo in carriera festeggiato due settimane fa in Trentino, Andrea Adamo ci ha fatto sognare a lungo il bis. L’astro nascente del Motocross azzurro, soli 19 anni, è partito a razzo nella gara d’apertura del GP Portogallo sul tracciato di Agueda, dominando la scena per quindici dei diciassette giri. Quando il successo di manche sembrava in cassaforte, però lo scatenato Jago Geerts (Yamaha) si è fatto sotto e si è preso la prima posizione. L’esperienza in questa occasione ha fatto tutta la differenza: Adamo è alla seconda stagione iridata, adesso da pilota ufficiale KTM. Geerts invece è un veterano del mondiale under 23 anni, e da tre anni finisce secondo nel Mondiale.

Manca solo l’ultimo step

Andrea Adamo ha compromesso la possibilità di vincere il GP Portogallo con una seconda manche un pò sottotono, conclusa al quinto posto. Ormai stiamo parlando di un pilota di primissima fascia, quindi fa un pò effetto ritenere deludente un risultato che appena pochi mesi fa sarebbe stato salutato come un grande traguardo. Il siciliano ha chiuso al quarto posto nella classifica del GP, preceduto anche dalle Husqvarna degli olandesi Kay de Wolf e Roan van den Moosdijk. In classifica Mondiale Jago Geerts sta prendendo il largo: 265 punti, contro 229 di Adamo saldamente in seconda posizione. La stagione è ancora lunghissima…

Il ruggito di Jeffrey Herlings

Il fuoriclasse olandese sta migliorando lo stato di forma ogni GP che passa. Dopo un 2022 di convalescenza, aveva già rotto il ghiaccio nel GP Sardegna, festeggiando il 100° successo Mondiale. Ad Aguenza si è scaldato con un terzo posto in gara 1, dietro allo spagnolo Jorge Prado (GasGas) e al francese Romain Febvre (Kawasaki). Nella seconda si è scatenato, centrando un perentorio successo che gli ha permesso di assicurarsi il successo di tappa e recuperare punti preziosi nel Mondiale. Nella classifica combinata ha messo in riga Febvre e Prado, che resta comunque leader.

Tim Gajser assente, gli altri ballano

Dopo cinque GP Jorge Prado vanta 246 punti, contro 229 di Jeffrey Herlings: sono questi due i principali candidati al Mondiale lasciato vacante da Tim Gajser, appiedato da un grave infortunio nel precampionato. Honda HRC non ha ancora reso noto quando sarà possibile rivedere lo sloveno al cancelletto di partenza, questa stagione intanto irrimediabilmente compromessa. Perde quota Maxime Renaux (Yamaha), appena 18 punti su 50 ottenuti in questa tappa. Il francese è quarto nel Mondiale, con 202 punti. Il Motocross Mondiale non si ferma: il prossimo week end si corre in Spagna, sul tracciato di Arroyomolinos vicino Madrid.

