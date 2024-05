Moto3 Le Mans: David Alonso li beffa tutti al fotofinish

È una battaglia campale in Moto3, ma alla fine ci pensa David Alonso. Deve sudarsela fino alla linea del traguardo, ma gli basta poco per cogliere il successo su Daniel Holgado e su Collin Veijer, davanti ad una buona rappresentanza di tifosi colombiani giunti in Francia per supportarlo. Dopo aver dominato tutti i turni (appena il 5° nella storia con Vinales, Kent, Martin, Fenati, a cui aggiungere lui stesso ad Austin), il finale perfetto per l’alfiere Aspar, che non dimentica anche di fare gli auguri alla nonna. Holgado 2° al traguardo è sempre leader Moto3, ma con appena un punto di margine sul diretto avversario e vincitore odierno, mentre Veijer si conferma di nuovo come uno dei protagonisti dell’anno col 3° posto al traguardo. Giornata no degli italiani tra problemi tecnici e incidenti, si salva solo Lunetta 11°. Ecco com’è andata la corsa al Circuito Bugatti.

Moto3 Gara

Ottima partenza del poleman Alonso, che alla prima curva però cede a Holgado, ma attenzione anche a Munoz subito dietro di loro. Arrivano immediatamente due doppi Long Lap per Fernandez e Whatley, finale prematuro invece per Farioli che rientra al box visibilmente stizzito ed è costretto al ritiro. Piqueras piazza presto il nuovo record assoluto per la Moto3 in gara, un crono qualche giro dopo riscritto da Rossi, unico italiano presente nel battagliero gruppo di testa. Sfortunatamente però la sua gara finirà con una scivolata alla curva 11 in seguito ad un contatto con un troppo aggressivo Munoz… L’incidente finisce sotto investigazione e poco dopo lo spagnolo riceve un doppio Long Lap per guida irresponsabile.

Zurutuza, Almansa, Furusato e Dettwiler ricevono un Long Lap a testa per un taglio alla chicane Dunlop, mentre Ogden finisce prematuramente la corsa per caduta. Davanti intanto il grosso gruppo ci mette un bel po’ a sgranarsi, ma alla fine sono principalmente cinque i protagonisti per podio e vittoria in questo GP Moto3. Non manca un grosso rischio sul rettilineo principale tra Veijer e Holgado, mentre Munoz cade a cinque giri dalla fine. Non va meglio a Bertelle, che di colpo rallenta e si vede costretto al ritiro per problemi tecnici. Cade Suzuki, che peccato per Carraro, arrivato in top 10 prima di una scivolata che rovina la sua bella corsa… Davanti solo la linea del traguardo ci dice che trionfa David Alonso alla fine di un’incredibile battaglia, con Holgado e Veijer che completano il podio.

La classifica

Moto3 combinata

Foto: motogp.com