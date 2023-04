Ancora Josh Brookes: rivince nel British Superbike ad Oulton Park

Rigenerato dal passaggio in FHO Racing BMW Motorrad, Josh Brookes a tutti gli effetti è tornato ad essere un big del Britsh Superbike. Lo ha dimostrato con l’affermazione di Gara 2 nel round inaugurale di Silverstone, lo ha riaffermato salendo sul gradino più alto del podio nella prima di tre manche in programma nel May Day Bank Holiday Weekend di Oulton Park. Autore della pole position in condizioni di pista bagnata, il Campione 2015 e 2020 ha visto proprio nelle mutevoli condizioni metereologiche un alleato per rispondere indirettamente agli assalti di Leon Haslam e Glenn Irwin, con quest’ordine a completare la top-3 di una corsa conclusasi anzitempo proprio per la comparsa delle prime gocce di pioggia.

BIS DI BROOKES NEL BRITISH SUPERBIKE

Al via Brookes si è prontamente garantito l’holeshot alla prima curva, di fatto controllando fino all’esposizione della bandiera rossa Haslam (ROKiT BMW Motorrad British Superbike Team) e Irwin (BeerMonster Ducati). Un terzetto in fuga al quale si sono ricongiunti, passandosi il testimone, due piloti al quarto posto a stretto contatto. Dapprima Jason O’Halloran, caduto malamente al secondo giro in seguito ad un highside in uscita dalla Cascades, successivamente Peter Hickman. L’altro alfiere FHO Racing BMW Motorrad ha recuperato 1″7 nell’arco della contesa, riagganciando il gap con il terzetto in fuga nella fase decisiva della corsa.

BANDIERA ROSSA PER LA PIOGGIA

Suo malgrado ‘Hicky‘ non ha potuto sferrare l’attacco complice la comparsa, al penultimo giro di gara, della pioggia. Inevitabile l’esposizione della bandiera rossa da parte della direzione gara, con la classifica determinata in base alla graduatoria della tornata precedente con Brookes in trionfo a precedere nell’ordine Haslam, Irwin e Hickman. L’australiano vola così a +9 in campionato, celebrando contestualmente la sua seconda vittoria da pilota BMW, la 55esima in carriera in 334 gare disputate nel British Superbike. Doveroso ricordarlo, secondo al solo Shane Byrne, tuttora irraggiungibile con 6 titoli e 85 successi all’attivo.

BRIDEWELL IN POLE PER GARA 2

Domani sono previste altre due gare in programma, la seconda delle quali che vedrà Tommy Bridewell (BeerMonster Ducati) scattare dalla pole position. Partito dalla quindicesima casella, TB46 si è reso protagonista di una formidabile rimonta, premiata con il giro più veloce ed il quinto posto finale, battendo Andrew Irwin (Honda Racing UK). Con O’Halloran KO, ci ha pensato Kyle Ryde (LAMI OMG Racing Yamaha) a difendere i colori dei Tre Diapason classificandosi settimo mentre Storm Stacey, partito addirittura dalla prima fila con la Kawasaki GR MotoSport, ha concluso nono a precedere Lee Jackson (FS-3 Kawasaki).

BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP 2023

Oulton Park, Classifica Gara 1

1- Josh Brookes – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – 10 giri in 15’56.108

2- Leon Haslam – ROKiT BMW Motorrad Team – BMW M 1000 RR – + 0.188

3- Glenn Irwin – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.441

4- Peter Hickman – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 1.152

5- Tommy Bridewell – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 4.790

6- Andrew Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 4.977

7- Kyle Ryde – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 13.661

8- Christian Iddon – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 13.784

9- Storm Stacey – Starline Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 13.987

10- Lee Jackson – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 14.093

11- Charlie Nesbitt – MasterMac Honda by Hawk Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 16.163

12- Jack Kennedy – Mar-Train Racing – Yamaha YZF-R1 – + 17.418

13- Luke Mossey – Tactix by Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 17.690

14- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 22.663

15- Danny Kent – Lovell Kent Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 26.627

16- Josh Owens – Crendon Honda by Hawk Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 26.713

17- Dean Harrison – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 26.957

18- Tim Neave – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 27.428

19- Luke Stapleford – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 27.717

20- Max Cook – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 27.959

21- Hector Barbera – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 38.849

22- Bradley Perie – Lee Hardy Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 39.135

23- Jack Scott – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 39.699

24- Davey Todd – Milenco by Padgetts Motorcycles – Honda CBR 1000RR-R – + 42.459

25- Brian McCormack – Roadhouse Macau Racing / FHO BMW – BMW M 1000 RR – a 1 giro