Firmando la 13° vittoria in MotoGP Francesco Bagnaia si è ripreso la vetta della classifica Mondiale. Il pilota ufficiale Ducati ha approfittato della scivolata di Marco Bezzecchi, ex leader adesso in ritardo di 22 punti dalla vetta. Bagnaia ha totalizzato 87 punti su 148 disponibili nei primi quattro GP del campionato ’23 che da questa stagione prevede anche la disputa della Sprint con 12 punti supplementari in palio. La media/punteggio è quindi bassa, causa i due incidenti in cui Pecco è incappato in Argentina e Texas. Con la vittoria di forza a Jerez (qui cronaca e risultati) ha comunque rimesso un pò a posto le statistiche, oltre che gli avversari.

Due errori a testa

Curiosità: tutti i piloti di vertice dopo questo primo scampolo di stagione hanno al passivo almeno due errori. Il GP di Spagna ha esaltato la competitività di KTM, che adesso è seconda nel campionato Costruttori, avendo superato l’Aprilia, e in scia alla Ducati anche nel Piloti. Brand Binder è salito a quota 62 punti (terza posizione) e precede il compagno Jack Miller (quarto).

La classifica del Mondiale Piloti

1.Bagnaia (Ducati) punti 87; 2. Bezzecchi (Ducati) 65; 3. Binder (KTM) 62; 4. Miller (KTM) 49; 5. Vinales (Aprilia) 48; 6. Marini (Ducati) 48; 7. Martin (Ducati) 48; 8. Rins (Honda) 47; 9. Zarco (Ducati) 46; 10. Alex Marquez (Ducati) 41; 11. Quartararo (Yamaha) 40; 12. Morbidelli (Yamaha) 34; 13. Aleix Espargaro (Aprilia) 29; 14. Oliveira (Aprilia) 21; 15. Di Giannantonio 17; 16. Augusto Fernandez (KTM) 17; 17. Takaaki Nakagami (Honda) 14; 18. Pedrosa (KTM) 13; 19. Marc Marquez (Honda) 7; 20. Mir (Honda) 5; 21. Pirro (Ducati) 5; 22. Folger (KTM) 4; 23. Raul Fernandez (Aprilia) 3; 24. Bradl (Honda) 2.

Campionato Mondiale Costruttori

1.Ducati punti 137; 2 KTM 81; 3. Aprilia 67; 4. Honda 61; 5. Yamaha 49.

