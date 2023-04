Il re è tornato. Michele Pirro sulla Ducati del team Barni domina gara-2 del CIV Superbike a Misano. Secondo a quasi 10′ secondi Luca Vitali su Honda Improve e terzo Lorenzo Zanetti sulla Ducati Broncos che lascia Misano da leader del Campionato. Ancora una giornata da dimenticare per Samuele Cavalieri su Aprilia ed Alessandro Delbianco su Yamaha che si sono scontrati ai primi giri. Ritirato Cavalieri mentre Delbianco ha terminato la gara con la moto rotta in ultima posizione conquistando comunque tre punti. Errore di gioventù per Luca Bernardi su Aprilia che è arrivato lungo mentre era davanti ed è caduto, poi ha rimontato fino al quarto posto. Kevin Manfredi su Suzuki Penta e Simone Saltarelli su Honda TCF si sono confermati in gran forma dopo il podio di ieri. Kevin si è classificato quinto e Simone sesto battendo in volata Riccardo Russo.

“In condizioni meteo normali siamo tornati alla normalità – commenta Michele Pirro – La certezza di questa giornata è che Pirro c’è anche quest’anno e gli avversari dovranno fare i conti con me anche in questa stagione del CIV Superbike”.

Alcuni avversari hanno commesso degli errori e si sono auto eliminati.

“Si ma ci sta, loro sono giovani e possono permettersi di commettere degli errori, io alla mia età non posso. In ogni caso gli avversari ci sono, sono veloci, le Aprilia sono andate molto forte e diranno la loro. In ogni caso ora non mi preoccupa la classifica, voglio cercare di fare le gare al meglio e divertirmi perché è la cosa che mi fa stare bene”.

Sabato avevate sbagliato assetto.

“In gara-1 ero limitato, non potevo fare nulla ed è frustrante quando bisogna solo restare in piedi per cercare di arrivare alla fine. Nella gara del sabato abbiamo sbagliato, oggi abbiamo fatto la nostra gara, il ritmo giusto: sono contento e ringrazio la squadra. A Misano c’erano tanti amici, mia figlia… Tutti gli anni sono competitivo costante, cambio moto, sospensioni però ci sono sempre e sono felice”.

Foto: Photo Art Evolution – Dario e Paolo