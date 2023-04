La fortuna aiuta gli audaci, è proprio caso di dirlo. La prima gara del CIV Superbike si è svolta in condizioni molto particolari con la pista in parte asciutta e in parte bagnata. Così hanno brillato tre piloti esperti che lottano sempre come i leoni: Lorenzo Zanetti su Ducati del team Broncos, Kevin Manfredi di Suzuki Penta e Simone Saltarelli su Honda TCF.

Dopo la pole position di Samuele Cavalieri su Aprilia, tutti si aspettavano il successo di una moto di Noale oppure del nove volte tricolore, Michele Pirro. Invece ha iniziato a piovere. La direzione gara ha fatto partire i piloti con le slick ma dopo un giro bandiera rossa e tutti ai box per montare le gomme da bagnato. Dopo un po’ ha smesso di piovere. In condizioni così difficili hanno avuto la meglio i team che sono riusciti ad interpretare meglio la situazione. Lorenzo Zanetti ha dominato restando in testa dal primo all’ultimo giro. Un anno fa, sempre a Misano, il bresciano era stato investito: gli asportarono la milza, il recupero è stato doloroso e lungo.

“E’ importante partire così – afferma Lorenzo Zanetti – l’anno scorso avevo finito il CIV con un successo ed iniziarlo con un’altra vittoria è bellissimo. Il campionato non è lunghissimo ed iniziare così con una vittoria è il top, bisogna ottimizzare ogni occasione. Corro da anni ma il titolo italiano Superbike mi manca. In gara–2 cercherò di salire sul podio“.

Alle sue spalle per tutta la gara Kevin Manfredi, in sella all’unica Suzuki presente. Splendida la battaglia per il terzo posto tra i due piloti in sella alle Honda: Luca Vitali e Simone Saltarelli. Proprio quest’ultimo è stato il protagonista di un’autentica favola. Simone è il pilota più anziano del CIV Superbike ed è reduce da un gravissimo infortunio nell’ultimo round del National ad Imola. Ha fatto una gran rimonta e si è portato in terza posizione poi ha fatto un dritto ed ha perso terreno ma nel finale è riuscito a riprendere Vitali e conquistare il podio. Fiumi di lacrime nel suo team, una squadra con pochissimi mezzi ma grande passione.

“Non ho parole, sono troppo emozionato – dice Simone Saltarelli – se ripenso a tutto quello che ho passato durante l’inverno, salire sul podio alla prima del CIV è una cosa incredibile. Abbiamo provato poco e sull’asciutto siamo ancora un po’ indietro. Tra l’altro nei giorni scorsi abbiamo avuto anche un problema al motore che ha condizionato un po’ il week-end. In gara-2 sarà difficile ma intanto mi godo questo splendido momento: ci voleva dopo quanto ho sofferto da ottobre a marzo”.

Quarto dunque Luca Vitali su Honda, quinto Flavio Ferroni su Yamaha e sesto Nicola Chiarini su Honda, un rookie da tenere d’occhio. Settimo Michele Pirro che ha corso con una Ducati totalmente in configurazione da bagnato. Alle sue spalle Samuele Cavalieri, migliore dei piloti Aprilia che in quelle condizioni sono finiti nelle retrovie. Chiude la top 10 Alessandro Delbianco su Yamaha.

In Supersport vittoria della wild card Yari Montella, favoritissimo fin dalla vigilia. Secondo Van Straleen e terzo Simone Corsi.