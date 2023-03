“Ciò che non uccide fortifica”. La celebre frase di Nietzsche calza a pennello a Simone Saltarelli che l’anno scorso era rimasto coinvolto in un grave incidente nel National Triophy ad Imola. Negli ultimi test Pre-CIV Superbike con la Honda del TCF Racing Team però è già da andato molto forte. La maggior parte delle squadre proverà a Misano il 27 e 28 marzo mentre il giovane team diretto da Francesco Nucci ha girato ieri, sabato 18 marzo.

“E’ stato un test deciso all’ultimo istante – racconta Simone Saltarelli – perché saremmo dovuti andare a girare in altri giorni ma a fine mese avrò i test per Le Mans poi in aprile la prima gara di Endurance quindi non avrei avuto altre date disponibili. Abbiamo deciso di andare a Misano venerdì e la squadra non era al completo. Abbiamo fatto però un bel lavoro: abbiamo provato un particolare nuovo che ci ha dato dei benefici. Sono molto contento”.

A livello fisico ti sei ripreso dal grave infortunio dell’anno scorso?

“Le sensazioni sono buone. Fisicamente sto migliorando sempre più anche se ancora faccio un po’ fatica a livello muscolare e di resistenza. Ho ancora una ventina di giorni per lavorarci: ad oggi obbiettivo raggiunto perché mi sento ancora bene. Devo solo migliorare ancora un po’ a livello di forza e resistenza”.

Quali sono i tuoi obbiettivi per il CIV Superbike 2023?

“Sarebbe bello fare qualche podio. Non sarà facile ma l’obbiettivo è quello. Ci voglio provare. Sono il più vecchio della categoria ma mi sto allenando molto con Alessandro Delbianco, qui da me a Senigallia. Lui, essendo molto giovane, mi da una gran carica e io spero con la mia esperienza di trasmettergli qualcosa di positivo. Io sarei felicissimo se lui facesse qualcosa d’importante: sarebbe fantastico salire sul podio con Delbianco. Il TCF è una squadra giovane ma in forte crescita e salire sul podio nel CIV sarebbe qualcosa di speciale anche per il team”.

A Misano ha girato anche il Team Principal Francesco Nucci, un pilota amatore super appassionato. Al mattino è scivolato ma il suo meccanico gli ha sistemato la moto in tempo record e di pomeriggio è tornato in pista. Francesco ha fatto nella stessa giornata il pilota, il dirigente della squadra ma anche il meccanico. Istantanee di un motociclismo romantico che ogni tanto rivive ancor oggi nei team del CIV.

Foto e video SnapShot