Incidente National, Simone Saltarelli “Sarà un lungo inverno ma tornerò”

Simone Saltarelli sta cercando rimarginare ogni ferita, a livello fisico e mentale. Il pilota marchigiano è un leone e non si arrende. Dal suo letto di ospedale combatte ed ha già iniziato la risalita. Simone Saltarelli, lo ricordiamo, era stato coinvolto in un incidente nell’ultima gara stagionale del National Trophy 1000 ad Imola, quando era in piena lotta per il titolo. Nel 2022 è salito quattro volte sul podio conquistando una vittoria, un secondo posto e due terzi.

Simone, come stai?

“Sono ancora in ospedale ad Imola. Ieri, lunedì, ho fatto una visita per escludere dei danni alla milza quindi mercoledì o al massimo giovedì mi possono trasferire all’ Ospedale di Senigallia dove avrò al mio fianco i miei dottori, il mio fisioterapista e la mia famiglia che lì mi potrà stare più vicino. Purtroppo è venuta fuori anche una lesione alla milza ma sembra che si sia risolta da sola. Però sono dovuto rimanere ad Imola più del previsto, in osservazione. La spalla lussata in circuito l’hanno rimessa a posto in modo perfetto. Non ho lesioni e devo solo tenerla bloccata per tre settimane per poi iniziare la riabilitazione”.

Ora inizi la riabilitazione?

“A Senigallia inizio il recupero. Non ho lesioni gravi alle vertebre ma devo comunque stare attento a fare dei movimenti e gli sforzi”.

Qual è la tempistica?

“Lorena Sangiorgi, la dottoressa dei piloti, prevede che ci vorranno tre o quattro mesi quindi ho davanti un inverno molto impegnato”.

Nel momento dell’incidente eri in piena corsa per il titolo, pesa ancora di più?

“Peccato che sia finita così la stagione! Era andata veramente molto bene e concluderla così per un incidente di gara, con un errore non mio, mi fa male. Ho 37 anni, i sacrifici sono tanti e dopo tutti gli sforzi che abbiamo fatto sia che la squadra avrei voluto finisse diversamente. Il team è completamente giovane ed in due anni siamo arrivati al top”.

Ora guardi al futuro?

“Adesso l’obbiettivo è recuperare prima possibile e tornare il forma come prima, con la speranza di ritornarci”.

Foto Salvatore Annarumma