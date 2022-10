Simone Saltarelli e Luca Salvadori, avversari ma soprattutto amici. Uno è ricoverato a Cesena e l’altro a Bologna. Nell’ultima gara del National Trophy 1000 ci sono state bene tre bandiere rosse che hanno portato poi all’annullamento della corsa. I piloti che hanno riportato le conseguenze peggiori sono stati Saltarelli e Salvadori, tra i big del campionato e vittime di un incidente al primo giro della seconda ripartenza

Entrambi tranquillizzano amici e tifosi attraverso i social.

Il messaggio di Luca Salvadori

“E’ andata molto meglio di quello che sembrava all’inizio. Si temeva che avessi una sorta di versamento nei polmoni ma per fortuna invece no. Ho preso una bella botta, ho un ginocchio completamente aperto, mi fa un po’ male l’anca, acciacchi vari ma tutto ok. Me la caverò in pochi giorni, con le medicazioni varie. Mi dispiace tantissimo per Simone Saltarelli che sta molto peggio di me. Per schivarmi è stato colpito da un altro pilota e spero si rimetta molto presto.

La dinamica è stata strana. Ho dato gas in uscita curva al Tamburello, la moto ha scartato, mi ha sparato in aria e non so il motivo, forse per le gomme fredde visto che il giro ricognizione viene fatto molto lentamente. Mi è andata veramente di lusso. Ringrazio i marshal, tutta l’equipe medica per il loro straordinario lavoro e tutti quelli che hanno scritto in queste ore”.

Il messaggio di Simone Saltarelli

“Peccato, però mi è andata molto bene. Ho una spalla lussata, sei vertebre rotte ma sembra che tutto si risolva con qualche mese di riposo. Mi dispiace molto per Luca Salvadori, ho visto che gli era partita, ho cercato in tutti i modi di schivarlo ma eravamo troppo vicini. Ora un po’ di riposto poi tornerò più forte di prima. So che sarà dura, a 37 anni, ma ci proverò. Ringrazio tutti per la vicinanza ed i messaggi”.

