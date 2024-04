MotoGP 2024, la classifica piloti dopo Jerez: diminuisce il vantaggio di Martin

Il Gran Premio di Spagna 2024 è andato in archivio con la vittoria di Francesco Bagnaia, che ha resistito al recupero di Marc Marquez. Prestazione da campione del pilota ufficiale Ducati, che oggi beneficia anche della caduta di Jorge Martin, che rimane leader della classifica generale ma con un vantaggio ridotto. Podio completato da Marco Bezzecchi, il primo di questo Mondiale MotoGP 2024 per lui e il team Pertamina Enduro VR46. Oggi le prime cinque moto al traguardo erano tutte delle Desmosedici.

Nel Mondiale ci sono tre piloti Ducati davanti, con Enea Bastianini (oggi quinto) che occupa la terza posizione. Il primo non ducatista è Pedro Acosta, che in gara non è andato oltre il decimo tempo a causa di una partenza non facile e di un recupero meno agevole di quanto si potesse immaginare. Alle sue spalle l’Aprilia di Maverick Vinales, oggi non brillante.

MotoGP 2024: la classifica piloti aggiornata dopo il GP Spagna

Jorge Martin 92 punti Francesco Bagnaia 75 Enea Bastianini 70 Pedro Acosta 69 Maverick Vinales 63 Marc Marquez 60 Brad Binder 59 Alex Espargaro 39 Marco Bezzecchi 36 Fabio Di Giannantonio 34 Alex Marquez 27 Fabio Quartararo 25 Miguel Oliveira 23 Jack Miller 22 Raul Fernandez 12 Joan Mir 12 Augusto Fernandez 10 Daniel Pedrosa 7 Alex Rins 6 Franco Morbidelli 6 Johann Zarco 5 Takaaki Nakagami 4

Foto: MotoGP.com