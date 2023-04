MotoGP, Miguel Oliveira: spalla lussata nell’incidente al via

Appena quattro GP, ma Miguel Oliveira non ha davvero avuto fortuna in questo inizio di 2023. La gara lunga odierna è finita quasi subito per un incidente con Fabio Quartararo (sanzionato con una Long Lap). Il pilota Yamaha è riuscito a ripartire, Oliveira invece no. Gli iniziali dolori al braccio sinistro hanno poi trovato spiegazione nella lussazione della spalla, subito sistemata al Centro Medico. Per l’alfiere RNF Aprilia però ci saranno ulteriori controlli in ospedale per escludere altre possibili lesioni.

Oliveira, la nota del team

Si stava rimettendo dalle conseguenze dell’incidente a Portimao. Il pilota della squadra di Razlan Razali aveva ricominciato a prendere il suo ritmo in sella alla RS-GP, con cui ha corso davvero pochissimo finora. In Portogallo ha disputato solo la Sprint, non ha corso in Argentina, è rientrato ad Austin comportandosi piuttosto bene. Oggi un altro brutto incidente poco dopo il via della gara odierna… “Miguel ha riportato la lussazione dell’omero della spalla sinistra, che è stato rimesso a posto al Centro Medico” fanno sapere dal team RNF. “I controlli iniziali non hanno mostrato alcuna frattura, ma [Oliveira] si sottoporrà ad altri esami in ospedale.”

Inizio 2023 da dimenticare

Stiamo parlando di un pilota che avrebbe già potuto salire sul podio più volte con la Aprilia. Il potenziale c’è e s’è visto, ieri con il 5° posto nella Sprint ha letteralmente salvato il bilancio del marchio veneto, visto l’incidente di Espargaro e le difficoltà di Vinales. Oggi chissà, purtroppo non possiamo dire dove poteva arrivare, visto che la sua gara è finita nei frenetici attimi iniziali della corsa. La pronta bandiera rossa ha permesso il soccorso ed il trasferimento al Centro Medico, dov’è stato riscontrato il guaio alla spalla. Si spera sia solo quello, e che i problemi di Oliveira siano finiti…