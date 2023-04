Josh Brookes ritorna alla vittoria nel British Superbike

Non vinceva dal 18 ottobre 2020, giornata in cui a Brands Hatch, a porte chiuse e nel pieno dell’emergenza pandemica COVID-19, si laureò per la seconda volta Campione del British Superbike. Rigenerato dal passaggio a FHO Racing BMW Motorrad dopo un biennio a dir poco difficile con PBM Ducati, Josh Brookes ritrova la gioia della vittoria nella serie in una Gara 2 a Silverstone National, per certi versi, atipica. Sempre con un plotone di testa, tuttavia conclusasi anzitempo a 3 giri dal termine per la rovinosa caduta di Danny Buchan, illeso dopo uno spaventoso highside ad altissima velocità in piena Woodcote. Il “Bad Boy” del BSB si era fatto trovare al comando, regolando così nella classifica stilata in base all’ordine del 27° giro la coppia BeerMonster Ducati formata da Tommy Bridewell e Glenn Irwin, con quest’ordine a completare il podio.

VITTORIA NUMERO 54 NEL BRITISH SUPERBIKE

Per Josh Brookes non è soltanto il primo successo da 903 giorni a questa parte, ma si tratta anche della personale 54esima affermazione in 332 gare disputate nel British Superbike. Il primo hurrà da pilota BMW dopo aver vinto con Honda, Suzuki, Yamaha e Ducati, riaffermando come, tra alti e bassi, l’australiano ha sempre lasciato il segno dov’è passato. Questo successo per il Campione 2015 e 2020 è maturato con una strategia inusuale, passando al comando al quinto giro, senza più lasciarlo fino all’improvvisa esposizione della bandiera rossa.

BRIDEWELL E IRWIN SUL PODIO

Rimasto sempre a ruota della BMW M 1000 RR #25, Tommy Bridewell per la seconda gara di fila si è così visto beffare nell’assalto alla vittoria. TB46 ha in ogni caso preceduto il suo nuovo compagno di squadra Glenn Irwin, terzo riuscendo a cambiar passo una volta giunti all’ultimo terzo della contesa. Non c’è stata gioia per Kyle Ryde (OMG Racing Yamaha) e Jason O’Halloran (McAMS Yamaha), rispettivamente quarto e quinto a precedere Leon Haslam (ROKiT BMW Motorrad Team) e Jack Kennedy, quattro volte Campione britannico Supersport decisamente efficace con la R1 di Mar-Train Racing. Per tutti loro ulteriore sfida alle 16:30 locali con la terza nonché conclusiva gara del weekend.

BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP 2023

Silverstone National, Classifica Gara 2

1- Josh Brookes – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – 27 giri in 24’14.925

2- Tommy Bridewell – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.094

3- Glenn Irwin – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.603

4- Kyle Ryde – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.669

5- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 1.004

6- Leon Haslam – ROKiT BMW Motorrad Team – BMW M 1000 RR – + 1.709

7- Jack Kennedy – Mar-Train Racing – Yamaha YZF-R1 – + 2.436

8- Danny Kent – Lovell Kent Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 5.587

9- Andrew Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 5.731

10- Lee Jackson – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 6.714

11- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 9.143

12- Ryan Vickers – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 9.365

13- Tim Neave – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 12.311

14- Luke Mossey – Tactix by Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 14.175

15- Josh Owens – Crendon Honda by Hawk Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 16.570

16- Davey Todd – Milenco by Padgetts Motorcycles – Honda CBR 1000RR-R – + 22.009

17- Bradley Perie – Lee Hardy Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 22.286

18- Hector Barbera – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 22.398

19- Storm Stacey – Starline Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 22.673

20- Dean Harrison – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – a 1 giro

21- Max Cook – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – a 1 giro