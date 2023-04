La Nuova M2 con 52 Racing Team all’Aprilia RS 660 Cup con due giovani

Il team Nuova M2 approda al Trofeo Aprilia RS 660 Cup assieme al 52 Racing Team. Questa nuova realtà si affianca allo squadrone capitanato da Enzo Chiapello, già presente al CIV Superbike con tre piloti di alto livello. In pista due ragazzi molto promettenti: Lorenzo Sommariva già protagonista nel 2022 e Filippo Bianchi che arriva dalla Moto3. Il primo è uno tra i grandi favoriti per il successo finale mentre Bianchi è un giovane alla sua prima stagione su moto di questo tipo. Conosciamoli meglio.

“Ho 23 anni, l’anno scorso ho già partecipato al Trofeo Aprilia classificandomi terzo – racconta Lorenzo Sommariva – Ora sono approdato qui e sono molto contento perché è un team importantissimo. Il mio obbiettivo è vincere il campionato. Ci sono tanti ragazzi nuovi e non so chi saranno quelli più temibili: io penso a me stesso e cerco di dare il massimo. Spero che il Trofeo Aprilia RS 660 Cup possa essere un trampolino di lancio verso il CIV Superbike ma già poter gareggiare in questo team per me è tanto perché è serio, molto professionale e mi aiuta a crescere”.

Filippo Bianchi invece è un esordiente. “Ho 18 anni, in passato ho gareggiato in PreMoto e fatto poi due stagioni in Moto3. Ora il mio obbiettivo è raggiungere un buon feeling con la squadra, prendere fiducia, crescere gara dopo gara ed ambire alle prime posizioni. Ora vediamo come va questa stagione, poi spero di approdare al CIV ma non voglio bruciare le tappe. La strada verso la Superbike per me è ancora lunga”.

