Glenn Irwin vince al ritorno con Ducati nel British Superbike

Bentornato BSB! Un’apertura della stagione 2023 in puro stile del più competitivo e spettacolare campionato nazionale Superbike del pianeta. Tre gare appassionanti, avvincenti, con tre differenti vincitori in rappresentanza di tre diverse case motociclistiche. Dopo Kyle Ryde (Yamaha) e Josh Brookes (BMW), in Gara 3 è arrivato il turno di Glenn Irwin e della Ducati. Tornato in Paul Bird Motorsport trascorse quattro stagioni dal traumatico divorzio di fine 2018, l’originario di Carrickfergus si assicurato il successo nella conclusiva corsa in programma sul tracciato National di Silverstone, indovinando la giusta strategia per salire sul gradino più alto del podio.

LO SHOW DEL BRITISH SUPERBIKE

Prima di celebrare doverosamente il vincitore, questa Gara 3 ha di fatto riaffermato perché il BSB è un campionato di successo. Un equilibrio di massima con Ducati, BMW, Yamaha e Honda a giocarsela, per 2/3 della distanza addirittura con un plotone di 13 piloti di testa racchiusi in meno di 3″. Certo: il layout National di Silverstone è particolarmente invitante alla bagarre, ma di fatto questa è la consuetudine del British Superbike.

GLENN IRWIN E DUCATI FESTEGGIANO

Alla prima uscita in gara con la Ducati Panigale V4 R sul tracciato dove calò il tris lo scorso anno su Honda, Glenn Irwin ci ha messo poco a trovare la quadra. Ha preso le misure ieri nella prima manche, nella seconda è salito sul podio, ha festeggiato la vittoria nella conclusiva gara. Tutto questo cambiando passo al giro di boa della contesa di Gara 3. Giusto al 15° dei 30 giri previsti l’attacco su O’Halloran per la seconda posizione, tre tornate più tardi su di un clamoroso Danny Kent (5° alla fine con la CBR schierata dal proprio team) per il comando. A quel punto il vice-Campione in carica ha saputo rispondere alla controffensiva di Josh Brookes (FHO Racing BMW Motorrad) e del proprio compagno di squadra Tommy Bridewell, festeggiando una vittoria cercata, inseguita, voluta e conquistata con pieno merito e titolo.

SORPRESE E CONFERME

Per Glenn Irwin si tratta della decima vittoria in carriera (terza da Ducatista) nel British Superbike, con la prima classifica di campionato che lo colloca a 7 punti dalla coppia Brookes-Bridewell in testa. Nuovamente giù dal podio in questa Gara 3 Jason O’Halloran (McAMS Yamaha), il quale ha avuto ragione nell’ordine del già menzionato Danny Kent (Lovell Kent Racing), Leon Haslam (ROKiT BMW Motorrad Team) e del vincitore di Gara 1 Kyle Ryde, classificatosi settimo. Per il BSB prossimo appuntamento ad Oulton Park nel May Day Bank Holiday Weekend (29 aprile-1 maggio).

BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP 2023

Silverstone National, Classifica Gara 3

1- Glenn Irwin – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – 30 giri in 26’55.706

2- Josh Brookes – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.120

3- Tommy Bridewell – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.412

4- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 1.179

5- Danny Kent – Lovell Kent Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 1.297

6- Leon Haslam – ROKiT BMW Motorrad Team – BMW M 1000 RR – + 2.037

7- Kyle Ryde – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 3.443

8- Jack Kennedy – Mar-Train Racing – Yamaha YZF-R1 – + 3.713

9- Lee Jackson – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 4.046

10- Ryan Vickers – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 4.137

11- Christian Iddon – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 5.895

12- Peter Hickman – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 6.106

13- Tim Neave – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 12.202

14- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 15.032

15- Hector Barbera – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 16.350

16- Josh Owens – Crendon Honda by Hawk Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 16.541

17- Charlie Nesbitt – MasterMac Honda by Hawk Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 17.944

18- Bradley Perie – Lee Hardy Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 17.976

19- Dean Harrison – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 21.947

20- Max Cook – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 24.614

21- Storm Stacey – Starline Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 26.577

22- Davey Todd – Milenco by Padgetts Motorcycles – Honda CBR 1000RR-R – + 29.734