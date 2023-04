Moto2: Pedro Acosta, “assente” a sorpresa nel GP Argentina

Tra i protagonisti del secondo round dell’anno è mancato un nome importante. Pedro Acosta infatti non ha davvero brillato sul tracciato argentino, una sorpresa dopo la partenza a tutto gas a Portimao. L’alfiere di KTM Ajo invece non ha graffiato, soprattutto in gara. Le condizioni erano decisamente complesse, il numero di giri sono anche stati ridotti, ma probabilmente ci si attendeva ben di più di un mesto 12° posto. Per Acosta sarà una spinta in più per rifarsi prontamente e su un altro circuito, il COTA di Austin, sul quale devono ancora arrivare risultati di rilievo.

Mai in evidenza

Rivedendo il GP Argentina, le due edizioni precedenti da lui disputate parlano di un 7° posto all’esordio e di una P9 nel 2022. Per Acosta quindi una solida top ten in entrambi i casi, stavolta invece ha messo a referto il suo peggior risultato a Termas de Rio Hondo. Risultati non proprio eccelsi nemmeno nel GP delle Americhe: 8° all’esordio, l’anno scorso invece è stato il primo di quattro zeri consecutivi. Cosa aspettarsi in questa stagione? È un campionato lunghissimo e fare calcoli è quantomeno prematuro, ma non è mai male evitare di perdere troppi punti fin dall’inizio. Sarebbe poi molto interessante vedere un testa a testa con Tony Arbolino, in bella evidenza e provvisoriamente volato al comando della generale dopo podio e vittoria nei primi due GP. Con otto punti di margine sul piccolo talento spagnolo.

Acosta: “Salvare la situazione”

A quanto pare però la situazione domenicale a Termas de Rio Hondo ha causato più difficoltà del previsto. Se guardiamo i turni precedenti infatti notiamo che Pedro Acosta ha fatto sempre il suo, ottenendo infine il 5° posto in griglia di partenza. L’arrivo della pioggia ha scombinato totalmente le carte in gara. “Abbiamo dovuto salvare la situazione” ha infatti ammesso Acosta. “Pochi rischi e più punti possibili da portare a casa.” Con qualche appunto. “Abbiamo fatto passi avanti sul bagnato, ma dobbiamo migliorare nei primi giri” ha rimarcato. “Una gara di sopravvivenza” ha aggiunto anche Aki Ajo, che guarda già al prossimo GP. Come il suo pilota, determinato a rifarsi immediatamente ed a ribadire le sue intenzioni in questa nuova stagione. Vedremo se cambierà la tendenza ad Austin.

