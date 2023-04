Jonas Folger, il ritorno in MotoGP da quel 2017 interrotto

Era il 2017, anno del debutto in MotoGP. Jonas Folger però fu costretto a fermarsi per problemi di salute, ma nel prossimo GP ad Austin ecco il grande ritorno. Il pilota tedesco, rimasto disoccupato a fine 2021 dopo un solo anno in Superbike e recentemente ‘assunto’ come tester KTM, avrà l’occasione di ritrovare quella categoria abbandonata prematuramente, e non per colpa sua. Sarà al via con i colori GASGAS Tech3 al posto dell’infortunato Pol Espargato. Davvero una bella sfida, un ritorno emozionante!

Il breve periodo MotoGP

Ricordiamo, Jonas Folger era approdato in MotoGP ad inizio 2017 con Tech3, allora team satellite Yamaha. Un anno in cui Hervé Poncharal aveva puntato sul tedesco e su Johann Zarco, entrambi debuttanti in classe regina. Una scommessa di successo: Zarco ottiene il primo podio in Francia, Folger fa sognare i suoi tifosi con il 2° posto al Sachsenring. Ma la favola inizia troppo presto la sua parabola discendente: nei cinque GP successivi ottiene due top ten, gli ultimi piazzamenti a punti in MotoGP. Da Motegi invece non si vede più in pista, inizialmente per sospetta mononucleosi, prima di conoscere la vera causa, ovvero la sindrome di Gilbert. Per questo motivo Folger rimarrà fuori dalle corse per l’intero 2018.

Folger, la ‘svolta’ Superbike

Nel 2019 lo ritroviamo nei panni di collaudatore Yamaha, una collaborazione che non verrà rinnovata, con disappunto e rammarico dello stesso pilota tedesco. In quello stesso anno però disputa cinque sostituzioni in Moto2 per l’infortunato Pawi (mai a punti), finché la sua strada non sembra prendere tutt’altra direzione. Nel 2020 disputa e vince l’IDM Superbike, oltre a qualche wild card nel Mondiale di categoria. Il 2021 è il suo primo ed unico anno in WorldSBK, concluso però anzitempo a Portimao dopo sei piazzamenti a punti e con due round ancora da disputare. Da allora Jonas Folger risultava disoccupato.

Il ritorno in MotoGP

Nel 2022 infatti non troviamo Jonas Folger in alcun campionato, ma non è rimasto completamente fermo. Realizza dei test per Bridgestone, in seguito si fa vedere con i colori KTM, fino all’ufficializzazione: il tedesco diventa collaudatore del marchio austriaco in MotoGP, la prima prova è lo shakedown a Sepang accanto a Pedrosa ed a Kallio. Ecco ora la sua occasione: lo sfortunato incidente di Pol Espargaro nelle libere a Portimao prevede un lungo tempo di recupero. Il rookie Augusto Fernandez non rimarrà da solo, nel GP ad Austin assisteremo al grande ritorno di Jonas Folger. Come si comporterà con questa RC16 appena conosciuta? Una sfida tutta da scoprire.

